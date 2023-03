Der Update-Plan für Sons of the Forest: Entwickler enthüllen 8 kommende Neuerungen

Die Entwickler von Sons of the Forest haben in die Zukunft des Survival-Spiels blicken lassen, was KI, die Story, dedizierte Server und Items anbelangt.

Sons of the Forest wird bereits fleißig gespielt, befindet sich aber genau genommen noch im Early Access. Damit stellt sich für den ein oder anderen Survival-Fan natürlich die Frage, wie es in absehbarer Zeit mit neuen Updates für das Spiel aussieht.

Die Entwickler der Endnight Games haben nun ihre Pläne für die Zukunft von Sons of the Forest enthüllt. Dank einem Q&A auf Reddit und Discord kennen wir nun acht ganz konkrete Punkte, an denen in absehbarer Zeit gearbeitet werden soll. Wir liefern euch eine kompakte Übersicht.

Acht anstehende Neuerungen für Sons of the Forest

Seid schon mal gewarnt: Obwohl die Entwickler von Sons of the Forest in die Zukunft des Survival-Spiels blicken lassen, gibt es nicht zu jedem Punkt konkrete Informationen. Manch anstehendes Feature wurde vom Studio Endnight Games lediglich angeteast - Fans müssen sich dabei also erstmal mit einem groben Überblick zufrieden geben.

Die Story: Was genau in Sons of the Forest eigentlich vor sich geht, wird mit zusätzlichen Cutscenes und Kontext-Details in der Spielwelt vertieft.

Was genau in Sons of the Forest eigentlich vor sich geht, wird mit zusätzlichen Cutscenes und Kontext-Details in der Spielwelt vertieft. Crafting-Items: Sons of the Forest soll in Zukunft mehr Crafting-Items bieten. Diesbezüglich geht aber Endnight Games nicht ins Detail. Was kommen könnte, dürften aber bereits vorangegangene Leaks enthüllt haben.

Sons of the Forest soll in Zukunft mehr Crafting-Items bieten. Diesbezüglich geht aber Endnight Games nicht ins Detail. Was kommen könnte, dürften aber bereits vorangegangene Leaks enthüllt haben. Kelvin: Der KI-Begleiter soll neue Aufgaben erlernen und die selbstständig erledigen können. So zum Beispiel eine Mauer um eure Basis erreichten, die Basis insgesamt verstärken oder Dinge reparieren, wenn das erforderlich sein sollte. Ob Kelvin diesen Aufgaben gewachsen ist?

Der KI-Begleiter soll neue Aufgaben erlernen und die selbstständig erledigen können. So zum Beispiel eine Mauer um eure Basis erreichten, die Basis insgesamt verstärken oder Dinge reparieren, wenn das erforderlich sein sollte. Ob Kelvin diesen Aufgaben gewachsen ist? Virginia: Insgesamt will Endnight an Virginias KI schrauben. Trägt die Begleiterin zum Beispiel eine Waffe, soll sie automatisch mutiger agieren. Auch ihr Killcount könnte in Zukunft dazu beitragen, dass sie selbstbewusster vorgeht. Wie ihr Virginia rekrutiert, erfahrt ihr übrigens in unserem Guide.

Insgesamt will Endnight an Virginias KI schrauben. Trägt die Begleiterin zum Beispiel eine Waffe, soll sie automatisch mutiger agieren. Auch ihr Killcount könnte in Zukunft dazu beitragen, dass sie selbstbewusster vorgeht. Wie ihr Virginia rekrutiert, erfahrt ihr übrigens in unserem Guide. Kannibalen: Vor allem in Camps sollen die Gegner-Typen facettenreicher und in größeren Varianten auftreten. Endnight spricht auch von einer Art von Feind, die es bisher noch gar nicht ins Spiel geschafft haben.

Vor allem in Camps sollen die Gegner-Typen facettenreicher und in größeren Varianten auftreten. Endnight spricht auch von einer Art von Feind, die es bisher noch gar nicht ins Spiel geschafft haben. Öffentliche Server: Zusätzliche Tools sollen beim Kampf gegen Griefer helfen und für eine fairere Balance zwischen Spielern sorgen.

Zusätzliche Tools sollen beim Kampf gegen Griefer helfen und für eine fairere Balance zwischen Spielern sorgen. Dedizierte Server: An diesem Feature arbeitet Endnight Games bereits, allerdings können die Entwickler zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen Termin dafür fest machen.

An diesem Feature arbeitet Endnight Games bereits, allerdings können die Entwickler zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen Termin dafür fest machen. Rückehr des Holzschlittens: Die Entwickler von Sons of the Forest geben zu, von der Popularität des Items aus dem Vorgänger überrascht worden zu sein. Das gute Stück soll damit definitiv zurückkehren, das dürfte aber etwas dauern: Der Holzschlitten war in The Forest noch geradezu von Bugs zerfressen. Einen Schlitten gibt’s übrigens bereits in Sons of the Forest. Alle Infos dazu findet ihr in unserem Guide.

Wann genau welches Feature in Sons of the Forest aufschlagen wird, steht aktuell noch in den Sternen. Die Entwickler hinter dem Survival-Spiel arbeiten aber offenbar recht fleißig an ihrem Early Access-Hit. Zuletzt lieferte ein Hotfix das von vielen Spielern heiß begehrte Quickslot-Feature, ein weiterer behob einen Bug, den das Update mit sich brachte.

Spielt ihr selbst Sons of the Forest oder interessiert euch einfach nur für kuriose Geschichten rund um den Survival-Titel, haben wir natürlich ein paar interessante Artikel und hilfreiche Guides parat. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick in die obigen Links.

Welche Verbesserungen und neuen Features würdet ihr euch für die Zukunft von Sons of the Forest wünschen? Wie zufrieden seid ihr bisher mit der Early Access-Version des Survival-Spiels? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!