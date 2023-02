Sons of the Forest: Wann kommt unser Test zur Survival-Hoffnung?

1:49 Sons of the Forest im Multiplayer-Trailer: Kannibalen-Keilerei beim Verteidigen der Base

Kaum ein Spiel wird gerade heißer erwartet als die Survival-Hoffnung Sons of the Forest. Warum unser Test nicht direkt zum Start des Early Access erscheint und wann ihr damit rechnen könnt, erklären wir in diesem Artikel.

Wann kommt unser Test zu Sons of the Forest?

Dass es heute noch keinen Test zum Start des Early Access auf GameStar.de gibt, liegt an folgender Situation:

Sons of the Forest erscheint am 23. Februar 2023 auf Steam.

Testversionen will das Studio Endnight Games erst am Release-Tag verschicken.

Wir werden also erst losspielen können, wenn es auch für alle anderen Spielerinnen und Spieler losgeht. Einen ersten Schlachtplan haben wir uns aber schon überlegt, damit ihr schnellstmöglich alle wichtigen Infos bekommt:

Unser Haupttester Alex wird sich zum Release direkt in den Kannibalenwald stürzen und euch schnellstmöglich einen Test mit einer Wertungstendenz liefern . Einen genauen Zeitpunkt können wir euch noch nicht nennen - voraussichtlich könnt ihr aber schon nächste Woche damit rechnen.

. Einen genauen Zeitpunkt können wir euch noch nicht nennen - voraussichtlich könnt ihr aber schon nächste Woche damit rechnen. Währenddessen wird GameStar-Tech-Redakteur Patrick das Spiel aus technischer Sicht unter die Lupe nehmen und auch baldmöglichst ein erstes Fazit ziehen.

unter die Lupe nehmen und auch baldmöglichst ein erstes Fazit ziehen. Darüber hinaus werden wir das Thema natürlich wie gewohnt mit redaktionellen Inhalten wie News, Guides und Kolumnen begleiten.

Freut ihr euch schon auf den Release von Sons of the Forest oder seid ihr eher noch skeptisch? Werdet ihr gleich heute Abend mit Kannibalen raufen oder wartet ihr die ersten Reaktionen und Tests ab? Schreibt es gerne in die Kommentare!