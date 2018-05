Sony auf E3 2018 - Vier große PS4-Titel im Fokus, offenbar Gameplay zu Last of Us 2 & Death Stranding

Die E3 2018 klopft immer lauter an der Tür. Während Publisher Bethesda aktuell für hitzige Spekulationen sorgt und bereits sein bisher längstes E3-Showcase angekündigt hat, gibt uns nun auch die PlayStation-Macher von Sony endlich eine Vorstellung von ihrem E3 2018-Auftritt.

Sonys Shawn Layden ist nämlich in einer Spezialausgabe des Podcasts PlayStation Blogcast zu Gast und verrät, was Sony dieses Jahr im Rahmen der E3 geplant hat und welche Spiele das Unternehmen in den Vordergrund rückt.

Vier große PS4-Exclusives auf der E3 2018 im Fokus

Neben einigen neuen Third-Party und Indie-Spielen will Sony sich in diesem Jahr auf vier anstehende PS4-exklusive Highlights konzentrieren, mit denen uns das Unternehmen "umhauen" will.

Diese Titel stehen bei Sony auf der E3 im Fokus:

Was könnte uns dabei genau erwarten?

Gameplay zu Last of Us 2 und Death Stranding?

Diese vier Spiele will Sony "detailliert vorstellen". Zudem sollen uns "großartige Updates" erwarten. Was genau wir von Last of Us 2, Death Stranding und Co. zu sehen bekommen, verrät Layden natürlich nicht.

Allerdings klingt die Aussage "detailliert vorstellen" stark danach, dass wir wohl endlich Gameplay-Material zu The Last of Us: Part 2 und Death Stranding zu Gesicht bekommen. Das Naughty Dog-Abenteuer und das neue Hideo Kojima-Spiel zeigten sich bisher nämlich nur Story-Trailern.

Während Layden für Death Stranding ein komplett neues Update verspricht, ohne aber mehr zu verraten, äußert er sich im Podcast etwas detaillierter zur Vorstellung von The Last of Us: Part 2.

Ihm zufolge sei das Action-Adventure mit Ellie und Co. ein wichtiges Kernstück des diesjährigen E3-Auftritts von Sony. Spieler sollen ein besseres Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung Naughty Dog mit dem The Last of Us-Sequel geht und wie weit die Entwicklung vorangeschritten ist. Auf der E3 2018 soll das Spiel anders behandelt werden als zuvor. Na wenn das kein Gameplay verspricht, dann wissen wir auch nicht mehr weiter.

Das Samurai-Spiel Ghost of Tsushima der Infamous-Macher Sucker Punch wartet ebenfalls noch auf einen Gameplay-Trailer, der uns ebenfalls auf der E3 2018 erwarten könnte. Zumindest verspricht Layden, dass wir nicht enttäuscht werden sollen von dem, was von Ghost of Tsushima gezeigt wird.

Noch mehr Details zu Spider-Man

Nach der ausführlichen, Deutschland-exklusiven Preview zu Spider-Man auf GamePro.de und der fast zeitgleichen Coverage von Game Informer, sind etliche neue Infos zwar schon bekannt, nichtsdestotrotz soll die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft auf der E3 2018 nochmals in den Mittelpunkt rücken.

Auf seinem Showcase verspricht Sony nämlich weitere Neuigkeiten zum Superhelden-Abenteuer der Ratchet und Clank-Macher, das schon am 7. September 2018 erscheint. Was genau hält Layden natürlich ebenfalls noch geheim. Möglicherweise werden neue Charaktere beziehungsweise Bösewichte enthüllt und weitere Kostüme für Spidey gezeigt, von denen wir im Spiel ja eine ganze Reihe craften können. Warten wir's ab.

Wann findet die Sony PK auf der E3 2018 statt?

Sonys E3 2018-Pressekonferenz findet am Dienstag, den 12. Juni, um 3 Uhr nachts statt (deutsche Zeit). Wer live zuschauen will, muss also Durchhaltevermögen mitbringen oder ohnehin geborene Nachteule sein.

Sonys PK kann wie immer im Livestream verfolgt werden, entweder bei uns auf der Seite oder auf Sonys Twitch- und Youtube-Kanal sowie via Facebook.