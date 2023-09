Neue PlayStation-Ankündigungen heute: So seid ihr bei der State of Play live dabei

Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft wird sich heute wohl nicht die Ehre geben.

Der heutige Donnerstag hat es echt in sich. An diesem 14. September 2023 steigt nicht nur die Nintendo Direct (16 Uhr übrigens, mehr Infos dazu hier), sondern auch Sony hat sich gedacht: Och ja, wird mal wieder Zeit für eine State of Play . Ob auch Microsoft heute noch spontan Bock auf ein Xbox Showcase hat? Abwarten, abwarten…

Kratos, Spider-Man und Aloy haben heute aber keine Zeit. Deshalb wird das Programm in der State of Play etwas anders ausfallen. Wir haben alle Infos für euch parat.

Das gibt's zur heutigen State of Play zu wissen

Legen wir wie immer mit den kalten, harten Fakten los:

Wann? Am 14. September um 23 Uhr, also geht besser vorher nochmal schlafen oder zieht euch einen Kaffee/Energy Drink/wasauchimmer rein.

Am 14. September um 23 Uhr, also geht besser vorher nochmal schlafen oder zieht euch einen Kaffee/Energy Drink/wasauchimmer rein. Wo? Entweder bei YouTube oder auf Twitch und sogar auf TikTok geht das inzwischen. Wir werden alt …

Welche Spiele werden gezeigt?

Unsere Wahrsagekugel befindet sich gerade in der Spülmaschine. Aber was wir schon jetzt wissen: Es werden höchstwahrscheinlich keine First-Party-Titel aus dem Hause Sony gezeigt, spontane Überraschungen mal außen vorgelassen. Oder wie Sony es selbst formuliert:

Die morgige Ausgabe wird sich auf Updates zu kürzlich angekündigten Spielen konzentrieren, die auf PlayStation-Konsolen erscheinen. Von Indie- und PS-VR2-Highlights bis hin zu den größten neuen Titeln unserer Drittanbieterpartner – unsere neueste Show bietet für alle Spieler etwas!

Große Worte - ob auf die auch große Taten folgen, erfahren wir in wenigen Stunden. Seid ihr dabei? Oder liegt ihr um 23 Uhr noch immer im Nintendo-Delirium? Wir sind gespannt, also schreibt es uns gerne in die Kommentare! Ach ja, und natürlich möchten wir auch von euch wissen, auf welche Spiele ihr im Rahmen der State of Play hofft, also auch dazu dürft ihr kommentieren!