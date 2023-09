Große Nintendo Direct für September angekündigt, diese Spiele könnten gezeigt werden

Affenstark! Nintendo zeigt eine neue Direct und die Fan-Hoffnungen steigen wie immer ins Unermessliche.

Die Toads haben es bereits von den Dächern gepfiffen, nun ist es tatsächlich soweit: Eine neue Nintendo Direct steht bevor und ihr müsst auch gar nicht lange warten. Lasst uns gemeinsam einen Blick auf Termin, Uhrzeit und potenziell gezeigte Spiele werfen.

Aber denkt wie immer daran, und da sprechen wir aus eigener Erfahrung: Lasst euren Hype-Train nicht zu schnell über die Gleise brettern! Wenn ihr Mario Kart 9, die Switch 2 und The Legend of Zelda: Tingles New Adventures erwartet, könnt ihr am Ende eigentlich nur enttäuscht werden.

Also, legen wir los – here we go!

Alle Infos zur Nintendo Direct im September 2023

Beginnen wir zunächst mit den Infos, die am relevantesten für euch sind, nämlich Tag, Uhrzeit und Streaming-Möglichkeit:

Wann findet die Nintendo Direct statt? Am 14. September um 16 Uhr deutscher Zeit

Am 14. September um 16 Uhr deutscher Zeit Wo könnt ihr sie anschauen? Zu sehen ist die Nintendo Direct wie immer auf dem deutschen YouTube-Kanal.

Okay, jetzt haben wir die leidigen Formalien endlich vom Tisch. Lasst uns mit dem Spekulieren anfangen! Wo fangen wir denn da an, lasst uns mal in unserer Registratur schauen. Von A wie Animal Crossing bis Z wie Zelda ist hier alles drin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Welche Spiele könnten gezeigt werden?

Wir betreten hier natürlich wie immer absolut inoffizielles Terrain und können uns nur auf die üblichen Leaks von Personen verlassen, deren Onkels und Tanten bei Nintendo in der Kantine arbeiten.

Worüber auf den Straßen des Pilzkönigreichs eifrig getuschelt wird, ist die Rückkehr von Donkey Kong. Das würde sogar durchaus zum Zeitgeist passen, denn der ikonische Affe ist seit dem populären Super-Mario-Bros.-Kinofilm beliebter denn je.

Auch eventuelle Remaster von Nintendo-DS-Spielen werden immer wieder in Aussicht gestellt, wobei wir hier eher skeptisch sind. Was uns hingegen wieder optimistischer stimmt, ist ein bevorstehender Release des Remasters von Metroid Prime 2: Echoes.

Nachdem die Neuauflage des ersten Metroid Prime Anfang des Jahres so gut ankam und Teil 4 ja schon seit vielen Jahren entwickelt wird, dürfte auch die restliche Trilogie ihren Weg auf die Switch finden. Gerüchten zufolge soll die optische und spielerische Runderneuerung aber deutlich geringer als beim ersten Remaster ausfallen.

Was noch? Neuigkeiten zu F-Zero tauchen in vermeintlichen Leaks ebenfalls auf, genauso wie die schon lange überfälligen Switch-Ports von The Legend of Zelda: Wind Waker HD und Twilight Princess HD. Abwarten und Pilzsud trinken!

So, fertig, aus. Wir haben nun nur noch einen Wunsch und den könnt nur ihr uns erfüllen: Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Erwartungen und Hoffnungen ihr an die bevorstehende Nintendo Direct habt! Was für Spiele befinden sich auf eurem Wunsch-Radar? Wir sind schon ganz gespannt, also haut gerne in die Tasten!