»Völlig frei von Ideen« - Die ersten Story-Details zu Spaceballs 2 stecken natürlich voller Seitenhiebe gegen Star Wars

Mel Brooks begibt sich mit Spaceballs 2 40 Jahre nach dem ersten Teil auf die Suche nach mehr Geld. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Mit 100 Jahren denkt die Comedy-Ikone Mel Brooks noch gar nicht an den Ruhestand - ganz im Gegenteil: Aktuell arbeitet er mit Spaceballs 2 an einer Fortsetzung zu seiner legendären Star-Wars-Parodie, die am 22. April 2027 in den deutschen Kinos landet.

Somehow, Lord Helmchen returned

Worum es dabei überhaupt geht? Jetzt wurde eine offizielle Inhaltsangabe zu Spaceballs: The New One veröffentlicht und natürlich wird darin bereits scharf gegen unser liebstes Sci-Fi-Franchise geschossen. Aber lest am besten einfach mal selbst:

Somehow, Lord Helmchen returned. 40 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spaceballs, 50 Jahre nach den Ereignissen von Star Wars: Eine neue Hoffnung und ein Jahr nach den Ereignissen von Der Teufel trägt Prada 2 ist die Galaxis erneut in Gefahr. Eine Bedrohung, die so böse, so unaufhaltsam und so völlig frei von jeglichen originellen Ideen ist, sodass sie geschworen hat, die Vergangenheit neu aufleben zu lassen … bis ins kleinste Detail. Da sich Lone Starr versteckt hält, Königin Vespa auf dem Thron sitzt und der Saft dünner gestreckt ist, als ein Franchise, das TV-Episoden im Kino veröffentlicht, liegt die einzige Hoffnung für die Galaxis bei Vespas undisziplinierten Sohn, Prinz Starburst, und einer mysteriösen Palastberaterin namens Destiny. Gemeinsam müssen sie Lone Starr, Yogurt und alle anderen legendären Charaktere, die sich Fans so sehnlichst zurück wünschen, finden, bevor sie auf die harte Tour erfahren: Manche Bedrohungen kann man bekämpfen - doch ein Reboot ist keine davon.

1:10 Überraschung! Spaceballs 2 heißt doch ganz anders als vor 39 Jahren angekündigt - den neuen Titel enthüllt Mel Brooks persönlich

Autoplay

Der Cast von Spaceballs 2 steckt voller alter Bekannter

Und da wir gerade schon bei altbekannten Charakteren sind: Tatsächlich steht Mel Brooks ebenfalls wieder als Yogurt vor der Kamera. Bill Pullman als Lone Star, Rick Moranis als Lord Helmchen, Daphne Zuniga als Prinzessin Vespa, George Wyner als Colonel Sandfurz und Michael Winslow als Radartechniker sind auch wieder mit von der Partie.

Neu zum Cast stoßen wiederum Lewis Pullman (Bill Pullmans Sohn) als Starburst, Keke Palmer als Destiny sowie Josh Gad, Anthony Carrigan und Liz Kingsman.

Ein paar erste Mini-Teaser zu Spaceballs 2 gibt es bereits, ein erster richtiger Trailer dürfte uns dann zur San Diego Comic-Con am 24 Juni 2026 erreichen. Jetzt wurde aber schon mal ein offizielles Poster veröffentlicht, auf dem auf ein Neues die Wüste durchkämmt wird:

Spaceballs: The New One: The Teaser-Poster. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Übrigens handelt es sich bei Spaceballs natürlich nicht um die einzige gelungene Star-Wars-Parodie. Fabiano hat für euch tief in der Filmkiste gewühlt und die fünf besten davon herausgekramt.

Mehr zu Spaceballs 2 und wie die von John Candy als Möter Waldi hinterlassene Lücke gefüllt werden soll, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.