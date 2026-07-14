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»Ich bin meilenweit davon entfernt, ein Lego-Fan zu sein, aber das ist eine 10/10« - Nintendos nächstes nächstes Set geht zurück ins Jahr 1981

Ein Lego-Set zum Donkey-Kong-Arcade-Automaten von 1981 wurde geleakt und das löst auf Social Media Jubelschreie aus.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
14.07.2026 | 11:26 Uhr

Lego veröffentlicht offenbar eine weitere Spiele-Konsole. Bildquelle: Nintendo. Lego veröffentlicht offenbar eine weitere Spiele-Konsole. Bildquelle: Nintendo.

Nachdem Lego 2025 mit dem Game Boy gigantische Erfolge feiern konnte und dieses Jahr bereits den Sega Mega Drive veröffentlicht hat, kommt zeitnah wohl schon die nächste legendäre Spielekonsole aus Klemmbausteinen.

Wie ein vertrauenswürdiger Leak auf Reddit verrät, trifft es dieses Mal wohl den Donkey Kong Arcade-Automaten von 1981. Der hat nicht nur den namensgebenden überdimensionierten Affen eingeführt, sondern auch Nintendos Maskottchen Super Mario.

Suchen und Drücken statt Laufen und Springen

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Link zum Reddit-Inhalt

  • Name: Donkey Kong Arcade (72051)
  • Release: 1. August 2026
  • Preis: 200 US-Dollar
  • Teileanzahl: 1.367 Teile
  • Preis pro Teil: 14,6 Cent

Gibt es Sticker? Das lässt sich nicht so leicht sagen, ihr dürft aber optimistisch sein. Auf dem Produktbild sieht es so aus, als seien alle Steine bedruckt. Obendrein waren die Nicht-Spielsets von Nintendo in der Vergangenheit immer vollständig bedruckt.

Fettes Preisschild? In Deutschland wird das Set voraussichtlich 200 Euro kosten und das ist bei 1.367 Teilen augenscheinlich eine satte Hausmarke. Allerdings ist bei dem Set der Teilepreis weniger aussagekräftig, als es bei den meisten anderen Lego-Sets der Fall ist.

Offenbar enthält der Automat unzählige große bedruckte Teile, darunter die vier Plaketten an den Bildschirmecken. Und auch darüber hinaus werden tendenziell größere Steine verbaut als bei den meisten anderen aktuellen Lego-Sets. Der Preis ist demnach günstiger, als er zunächst scheint, im Vergleich zur Konkurrenz aber weiterhin eher teuer.

Video starten 0:46 Mit dem Gremlin Gizmo kehrt ein Stück eurer Kindheit zurück - als Lego-Set zum Aufbauen und Ausstellen

Die Fans sind begeistert

In den Kommentaren unter dem originalen Reddit-Post zeigen sich die Fans voller Euphorie. So schreiben einige von ihnen:

  • LongMelford: Sehr gute Verwendung der Zaun-Teile. Ich liebe es außerdem, wie sie die bescheidene Arcade-Grafik bewahrt haben.
  • Holiday-Scarcity-734: Wisst ihr was, mein Tag war Mist, aber das zu sehen, hat ein Lächeln auf mein Gesicht gezaubert.
  • CrimsonDessert: Ich bin meilenweit davon entfernt, ein Lego-Fan zu sein, aber das ist eine 10/10.

Kritik fällt nur, wenn es um den Preis geht. So schreiben einige Nutzer:

  • DistributionRich2855: Das ist teuer für diese Teileanzahl. Aber wenn das alles neue bedruckte Teile sind, verstehe ich das zumindest ein bisschen. Es ist trotzdem überteuert. Sieht aber gut aus.
  • REZ_Lez: Das sieht unglaublich aus, aber der Preis ... 200 Dollar für gerade mal 1.367 Teile.
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Nicht alle Lego-Sets bekommen so viel Liebe ab wie der kommende Arcade-Automat. So etwa der neue Millennium Falcon mit Smart-Play-Funktionen. Auch unser Tester Peter ist nicht überzeugt, kann dem Set aber trotzdem etwas abgewinnen. Den ganzen Artikel dazu findet ihr in der Linkbox weiter oben. Dort seht ihr auch das erste offizielle Set zu Blade Runner 2049, das bald beim Lego-Rivalen Lumibricks erscheint.

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Donkey Kong

Donkey Kong

Genre: Action

Release: 11.11.2002 (GBA), 15.07.1983 (NES)

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