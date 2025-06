Spaceballs 2 bringt eine Film-Legende zurück, die vor 28 Jahren komplett von der Bildfläche verschwand

Ja, unter dem Helmchen von ... Lord Helmchen wird tatsächlich wieder Rick Moranis zu sehen sein. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Mel Brooks wird diesen Juni 99 Jahre alt, denkt aber aktuell gar nicht an den Ruhestand. Ganz im Gegenteil: Die Comedy-Legende arbeitet gerade fleißig an Spaceballs 2 und wird dafür auch wieder in der Rolle des Saft-Meisters Yogurt zurückkehren! Darüber berichtet unter anderem THR.

Der Saft ist mit uns

Nicht nur das: Für Spaceballs 2 lässt sich auch Rick Moranis nochmal begeistern und das, obwohl der Schauspieler aus Filmen wie Ghostbusters, Der kleine Horrorladen und Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft vor 28 Jahren beinahe komplett von der Bildfläche verschwand.

Moranis hatte sich nämlich 1997 fast vollständig aus Hollywood zurückgezogen, nachdem seine Frau Anne einem Krebsleiden erlag. Daraufhin widmete er sich voll und ganz seinen Kindern, war aber zumindest gelegentlich in Synchronsprecher-Rollen (wie zum Beispiel Disneys Bärenbrüder) zu hören.

In Spaceballs 2 wird Rick Moranis nun aber tatsächlich erneut als Lord Helmchen auftreten - wie schon im 38 Jahre alten Original. Neben Brooks und Moranis kehren aber auch Bill Pullman als Lone Starr und Daphne Zuniga als Prinzessin Vespa zurück.

Die alte Spaceballs-Crew ist also fast wieder komplett! Neu zum Cast stoßen nun auch Bill Pullmans Sohn Lewis (Thunderbolts, Top Gun: Maverick) und Keke Palmer (Nope).

Neben einem ersten Bild zu Spaceballs 2 (das ihr ganz oben findet) gibt es außerdem einen ersten Teaser-Trailer, in der Mel Brooks persönlich auf die Fortsetzung einstimmt:

Wann läuft Spaceballs 2 im Kino?

Spaceballs 2 wird irgendwann 2027 im Kino starten - ein konkreter Release-Termin ist aktuell nicht bekannt.

Für das Sequel zur kultigen Star-Wars-Parodie haben die Amazon MGM Studios Regisseur Josh Greenbaum (Doggy Style, Will & Harper) verpflichtet. Das Drehbuch verantworten wiederum Benji Samit, Dan Hernandez und Josh Gad, während Mel Brooks auch als Produzent mit anpackt.

Gerade pocht in der Film- und Serien-Landschaft offenbar wieder das Herz für Nostalgie. So kehren in den kommenden Monaten zum Beispiel auch neue Fortsetzungen oder Reboots weiterer altbekannter Kult-Komödien zurück. So unter anderem Der Schuh des Manitu 2 von und mit Michael Bully Herbig, Die nackte Kanone mit Liam Neeson in der Hauptrolle und ein Serien-Revival von Malcolm Mittendrin.