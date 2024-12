SpaceCraft: Im neuen Weltraum-MMO der Wartales-Macher baut ihr Fabriken auf fremden Planeten

Das Weltraum-MMO lässt euch Fabrikanlagen auf neuen Welten errichten.

Bei der diesjährigen PC-Gaming-Show zeigte das französische Studio Shrio Games ihr neuestes Projekt. Nach dem 4X-Strategiespiel Dune: Spice Wars und dem Singleplayer-Rollenspiel Wartales folgt nun mit SpaceCraft ein MMO im Weltraum.

Darum geht es in SpaceCraft

Um der Auslöschung durch eine außerirdische Bedrohung zu entgehen, flüchtet die Menschheit durch ein mysteriöses Portal in eine fremde Galaxis. Als einer der Überlebenden müsst ihr dort auf Erkundung gehen und neue Planeten kolonisieren.

Neugierig geworden? Im Reveal-Trailer bekommt ihr einen ersten Eindruck zur Stimmung in SpaceCraft:

1:45 SpaceCraft: Im Welrtaum-MMO der Wartales-Macher flüchtet die Menschheit in eine fremde Galaxie

Wie es in einem Sandbox-MMO üblich ist, könnt ihr euer eigenes Raumschiff bauen und zu verschiedenen Planeten reisen, um dort nach Ressourcen zu suchen. Ihr könnt dabei entweder als einzelner Händler unterwegs sein oder euch mit anderen Spielern zu Corpos zusammenschließen und gemeinsam losziehen.

Sowohl im Orbit als auch auf den Planeten könnt ihr große Basen bauen, die aus Wohneinheiten, Energiestationen, Datenzentren und mehr bestehen. An Wohn- und Lebensraum mangelt es also nicht!

Dazu kommen automatisierte Anlagen zur Gewinnung von Ressourcen, ähnlich wie im Fabrikbau-Hit Satisfactory. Zudem sollt ihr Strukturen zur Weiterverarbeitung von Materialien erschaffen können.

In SpaceCraft dreht sich vieles um Wirtschaft und Crafting, weswegen es auch einen Echtzeit-Marktplatz gibt, auf dem Ressourcen und sonstige Erzeugnisse gehandelt werden können.

Darüber hinaus trefft ihr auf militärische, politische aber auch wirtschaftliche Fraktionen, denen ihr euch anschließen können. Diese Gruppierungen sollen bestimmte Boni und Vorteile gewähren und euch auch auf Missionen schicken.

SpaceCraft will seinen Fokus vor allem auf Crafting, sowie den Bau von Häusern und Produktionsanlagen legen. All das soll im sich stets weiterentwickelnden Wirtschaftssystem des Spiels zusammenlaufen. Wie genau das jedoch funktionieren wird, hat Shiro Games noch nicht verraten. Ein Release via Steam ist im Jahr 2025 geplant, ob damit ein Early Access einhergeht, ist nicht bekannt.