Regisseur Todd McFarlane verfilmt seine eigene düstere Comic-Vorlage Spawn fürs Kino. So hat er auch selbst das Drehbuch geschrieben und begibt sich derzeit auf die Suche nach einer Besetzung. Mit Schauspieler Jamie Foxx (Django Unchained, Baby Driver) hat er erst kürzlich seinen Hauptdarsteller und Titelhelden gefunden.

Nun hat McFarlane auch seinen Twitch Williams gefunden: Jeremy Renner, bekannt als Superheld Hawkeye aus den Marvel-Filmen, übernimmt die Rolle des Detective. Gegenüber Deadline verriet Regisseur und Comic-Autor sogar, dass Jeremy Renner nicht einfach nur im Film mitspielt, sondern die Hauptrolle übernimmt und das »Gesicht des Films« wird:

"Ich konnte mich glücklich schätzen, Jason Blum [Produzent] und Jamie Foxx [als Spawn] für das Projekt zu gewinnen. Doch ich wusste, dass die Person, die am meisten auf der Leinwand zu sehen sein würde, Police Officer Twitch Williams ist.



Wir brauchten einen so starken Schauspieler wie möglich für diese Rolle, denn er wird das Gesicht des Films sein. [...] Ich brauchte jemanden, der den Schmerz eines normalen Menschen darstellen kann. Ich habe Jeremy genau das in vielen seiner Filme tun sehen. Er war ganz oben auf meiner Liste, genau wie Jamie."