Welche Marvel-Figur spielt Sadie Sink denn nun? Das größte Geheimnis von Spider-Man: Brand New Day gelüftet

Für die Zukunft des MCU dürfte Sadie Sinks Marvel-Charakter aus Spider-Man: Brand New Day noch sehr, sehr wichtig werden. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Sadie Sink ist jetzt Teil des Marvel Cinematic Universe! Mit Spider-Man: Brand New Day schlüpft die 24-jährige Schauspielerin aus Stranger Things in die Rolle einer Super- … nun, einer -Heldin oder -Schurkin? Diese Frage bereitet schon seit Monaten Fans Kopfzerbrechen.

Nach vielen Gerüchten, Spekulationen, Leaks und zuletzt einem Ausrutscher am Roten Teppich, kennen wir jetzt die offizielle Antwort. Spätestens mit dem Kinostart von Spider-Man: Brand New Day am 29. Juli 2026 wurde das Geheimnis endlich gelüftet.

Und falls euer Spinnensinn noch nicht zum Klingeln angefangen hat: Natürlich gibt’s ab dieser Stelle gravierende Story-Spoiler! Aber auch eine Einordnung, warum Sadie Sink für die Zukunft des MCUs noch sehr, sehr wichtig wird.

2:29 Spider-Man: Der finale Trailer zu Brand New Day bringt uns zu den Anfängen der Reihe zurück

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Sadie Sinks Marvel-Rolle in Spider-Man: Brand New Day erklärt

Kommen wir gleich zum Punkt: Sadie Sink spielt Jean Grey und damit eine der mächtigsten Mutanten und Mitglieder der X-Men.

Zum Zeitpunkt, zu dem sich die Ereignisse von Brand New Day abspielen, existieren die X-Men auf Erde-616 (unserem Haupt-Universum im MCU) noch gar nicht beziehungsweise wissen wir nicht davon. Somit auf sich alleine gestellt, tritt Jean Grey erstmal nicht als Heldin, sondern als Gegenspielerin von Spidey (Tom Holland) auf.

Warum genau? Im folgenden Kasten gibt’s nochmal dickere Story-Spoiler – öffnet den also auf eigene Gefahr.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Spoiler anzeigen So kontrolliert Jean im Verlauf des Films telepathisch etwa den Schurken Scorpion (Michael Mando), den Hulk (Michael Mando), aber auch zahlreiche unbeteiligte Zivilisten, um ihr Ziel zu erreichen: Ihre Schwester Sara (Olivia Booth-Ford) wiederzufinden. Sara wurde nämlich unter der Führung von William Metzger (Tramell Tillman) von Damage Control entführt und für Experimente missbraucht. Denn wie ihre Schwester war Sara eine mächtige Telepathin, deren Kräfte Damage Control zu kopieren oder zumindest zu kontrollieren versuchte. Diese Experimente überlebte Sara jedoch nicht. Als Jean davon erfährt, ist sie kurz davor, William Metzger zu töten und bringt gleichzeitig einen Großteil der Bevölkerung von New York unter ihre Kontrolle und damit in Gefahr. Der Punisher (Jon Bernthal) will das Problem pragmatisch mit einer Kugel lösen, doch der wirft sich Spider-Man in den Weg. Durch das Opfer des Wandkrabblers und auch einer Lektion von Peter Parkers verstorbener Tante May (Marisa Tomei), besinnt sich Jean letztendlich eines Besseren und rückt von ihrem Vorhaben ab. Wir sehen sie zum letzten Mal, als sie sich an Bord eines Linienbusses in eine ungewisse Zukunft aufmacht.

Für das MCU steht ein Reboot der X-Men an und dabei dürfte auch Sadie Sinks Jean Grey noch sehr wichtig werden. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Jean Grey blüht eine strahlende Zukunft im MCU: Der X-Men-Reboot soll 2028 kommen

Allzu ungewiss ist Jean Greys Zukunft im MCU aber eigentlich gar nicht – zumindest für uns. Denn nach Avengers: Doomsday und Secret Wars steht das richtige Debüt der X-Men auf Erde-616 unter der Regie von Jake Schreier (Thunderbolts) an.

Der neue Kinofilm, der Marvels Mutanten rebooten wird, soll am 5. Mai 2028 in den Kinos starten. Offiziell bestätigt ist dieser Termin allerdings noch nicht. Momentan wissen wir ebenfalls noch nicht, welche Darstellerinnen und Darsteller neben Sadie Sink auftreten werden,

Bislang ranken sich Gerüchte um Adam Driver als Mr. Sinister oder Magneto, Cailee Spaeny oder Margaret Qualley als Rogue, Charles Melton als Beast und Cooper Hoffman als Beast. Beachtet dabei: Auch hier handelt es sich nur um Spekulationen, keine offiziellen Infos seitens Marvel!

Handfeste Ankündigungen dürften wahrscheinlich erst auf Avengers: Doomsday oder sogar Secret Wars folgen. Davor wird sich Marvel wohl erstmal auf die kommenden beiden Mammutprojekte konzentrieren.

Apropos. Avengers: Doomsday startet am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos, Avengers: Secret Wars folgt schon am 15. Dezember 2027. In der Zeit dazwischen landet kein weiteres MCU-Abenteuer auf der großen Leinwand, sondern erstmal nur Serien für Disney Plus.

Mehr dazu, was aktuell im Marvel Cinematic Universe passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.