Spider-Man: Sony entwickelt neues Spin-off über Madame Web

Das Filmstudio Sony baut sein Spider-Man Universe weiter aus und kündigt nach Venom und Morbius ein weiteres Spin-off nach den Marvel-Comics an. Im Mittelpunkt steht Madame Web, die ähnlich wie Spidey über übernatürliche Spinnenkräfte verfügt - und doch ganz anders ist.

Mit der Ankündigung stehen auch die Autoren des Films fest: Matt Sazama und Burk Sharpless werden das Drehbuch zum Film schreiben, die bereits für Morbius mit Jared Leto als unsterblichen Vampir die Vorlage verfassen. Wer für die Regie vorgesehen ist, steht noch aus. Auch eine erste Besetzung ist noch nicht gefunden.

Madame Web in den Comics

Die Superheldin Madame Web heißt eigentlich Cassandra Web und hatte ihren ersten Auftritt im Comic The Amazing Spider-Man #210 aus dem Jahr 1980. Wer nun eine junge Heldin wie Spider-Gwen erwartet, wird überrascht sein.

Madame Web kann in die Zukunft sehen und verfügt über telepathische Fähigkeiten. Denn bei dem eher weniger bekannten Charakter handelt es sich um eine alte und blinde Frau, die unter chronischer Muskelschwäche leidet. Aus diesem Grund ist sie an ein Lebenserhaltungssystem angeschlossen, das einem Spinnennetz ähnelt. Wegen ihren körperlichen Beschwerden schwingt sie sich kaum wie Peter Parker durch die Luft, auch hat sie wohl noch nie wirklich Angesicht zu Angesicht mit einem Schurken gekämpft.

Ein ungewöhnlicher und sicherlich spannender Ansatz für einen Solo-Film, der bestimmt nicht ganz einfach in der Umsetzung wird. Dennoch hatte Madame Web bereits ihren ersten Auftritt in den Animationsserien New Spider-Man und Der ultimative Spider-Man. Wann ihr erster Einsatz auf der großen Leinwand erfolgt, steht noch aus. Unklar ist auch, ob weitere bekannte Helden aus den Spider-Man-Comics mitspielen werden.

Spider-Man geht auch außerhalb des MCU weiter

Im Kino geht es im Sommer 2020 mit dem Film Morbius weiter, in dem Jared Leto den titelgebenden Vampir darstellt. An seiner Seite spielen Matt Smith, Tyrese Gibson und Jared Harris mit. Eine Fortsetzung zu Venom mit Tom Hardy ist außerdem geplant. Hinzu kommen zahlreiche Animationsfilme und TV-Serien für die nächsten Jahre.

Währenddessen soll es weitere Spider-Man-Film mit Tom Holland als Peter Parker geben, auch im Marvel Cinematic Universe, wie nun bestätigt wurde.

