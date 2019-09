Die Zukunft von Spider-Man im Marvel Cinematic Universe ist gesichert. Nachdem zunächst die Zusammenarbeit mit Sony und Marvel aufgekündigt wurde, löste die Entscheidung eine Welle der Entrüstungen bei den Fans aus. Nun konnten sich schließlich Marvel-Chef Kevin Feige und Sony-Produzentin Amy Pascal auf eine weitere Zusammenarbeit für die nächsten Jahre einigen.

Im offiziellen Statement begrüßen beide Parteien den neuen Deal, der mit Spider-Man 3 im Sommer 2021 bereits zum Tragen kommt. Künftig wird Tom Hollands freundliche Spinne aus der Nachbarschaft weiterhin in diversen Marvel-Filmen auftreten. Welche das genau sein werden, dürfte sich demnächst zeigen.

Darüber hinaus deutet Feige an, dass Tom Hollands Spidey künftig doch in Sonys Spider-Man-Universum auftreten könnte, beispielsweise in Venom 2:

"Er ist zufällig der einzige Superheld mit der Macht, Filmuniversen zu überbrücken, denn während Sony sein eigenes Spinnen-Universum entwickelt, weiß man nie, welche Überraschungen bevorstehen."

Tom Holland kehrt als Spider-Man zurück

Der junge Spidey-Darsteller verkörperte den beliebten Wandkrabbler bereits in fünf Filmen, angefangen mit Captain America: Civil War. Es folgten Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame und zuletzt Spider-Man: Far From Home. Ein dritter Solo-Film ist bereits für Juli 2021 angekündigt und wird nun ebenfalls Teil des Marvel Cinematic Universe sein.

Darüber hinaus plant Sony nach dem Erfolg von Venom und dem Animationsfilm Spider-Man: A New Universe eine Fülle an weiteren Filmen und TV-Serien im eigenen Spidey-Universum. Als nächstes kommt Mobius in die Kinos, gefolgt von Venom 2 und den soeben angekündigten Spin-off Madame Web.