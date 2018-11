Sony baut sein Spider-Man Filmuniversum unermüdlich weiter aus. Während derzeit Venom mit Tom Hardy als Spin-off Erfolge an den Kinokassen weltweit feiert, sind bereits weitere Spin-offs in Arbeit. Dazu gehört auch das kommende Animationsabenteuer Spider-Man: A New Universe, der in Kürze in die Kinos kommt.

Darin spielt nicht etwa Peter Parker als Spidey die Hauptrolle, sondern der Teenager Miles Morales als angehender Superheld Spider-Man. Da im Film die unterschiedlichen Spidey-Welten der Marvel Comics aufeinander treffen, gibt es auch ein Wiedersehen mit Peter Parker und weiteren Helden wie Spider-Ham, Spider-Man Noir und Spider-Gwen.

Weitere Spidey-Animationsfilme in Arbeit

Nun kündigt Sony noch vor dem Kinostart von Spider-Man: A New Universe am 13. Dezember ein Sequel an. Darüber hinaus erhält Spider-Gwen ein Spin-off mit weiteren Heldinnen aus den Comics.

Für die beiden geplanten Animationsfilme steht auch schon eine erste Besetzung fest: Das Sequel wird Joaquim Dos Santos (Avatar: The Last Airbender) inszenieren, während das Spin-off von Lauren Montgomery (Batman: Year One) in Szene gesetzt wird. Wann die beiden Filme schließlich in die Kinos kommen, steht noch aus.

Nächster Spider-Man-Film mit Tom Holland in Arbeit

Währenddessen dürfen sich Spidey-Fans auf ein Wiedersehen mit Tom Holland in seinem zweiten Solo-Abenteuer Spider-Man: Far From Home freuen, der derzeit gedreht wird und nächstes Jahr in die Kinos kommt. Doch zuvor sehen wir Spidey neben Iron Man und weiteren Superhelden in Marvels Avengers 4.

