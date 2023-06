Spider-Man: Ihr wollt nicht auf Beyond the Spider-Verse warten? Ein neuer Kurzfilm ist schon jetzt fertig

Teil 3 der Spider-Verse-Trilogie kommt erst 2024. Hoffentlich verkürzt ein neuer Spidey-Film die Wartezeit. Bildquelle: Sony Entertainment

Miles Morales schwingt sich gerade noch durchs Kino, doch Fans erwarten schon jetzt sehnsüchtig den dritten Teil seiner Spider-Man-Trilogie. Auf Beyond the Spider-Verse müssen wir allerdings noch bis zum 28. März 2024 warten - ein neuer und bereits fertiggestellter Kurzfilm könnte die Zeit bis zum Kinostart verkürzen.

Ein neuer Spider-Man-Film ist schon fertig

The Spider Within: A Spider-Verse Story ist ein Kurzfilm, der in eine etwas andere Richtung geht, wie man von einem Superhelden-Abenteuer vielleicht erwarten würde. Storyboard-Artist Jarelle Dampier hat hier eine persönliche Erfahrung verarbeitet, primär dreht sich The Spider Within um das Thema Angst.

In dem Kurzfilm erleidet Miles (Shameik Moore) eine Panikattacke, da ihn das Dasein als Superhelden zunehmend belastet. Das äußert sich in alptraumhaften Visionen, die Spider-Man zu bezwingen versucht.

Dampier selbst litt ausgerechnet unter Panikattacken und Schlafparalysen, als er davon erfahren hatte, dass er an Spider-Man: Across the Spider-Verse mitwirken würde. Der Regisseur beschreibt seinen Kurzfilm als Spider-Man-untypisch düster, furchteinflößend und bizarr .

Wann und wo kann ich das sehen?

Der Kurzfilm ist bereits fertig und wurde auf dem Annecy International Film Festival gezeigt. Leider ist noch nicht bekannt, wann und wo der Rest der Welt The Spider Within zu sehen bekommt.

Es ist aber allemal wahrscheinlich, dass der Jarelle Dampiers Werk noch dieses Jahr auf Streamingdiensten erscheint oder als Zusatzmaterial der Blu-ray und DVD von Spider-Man: Across the Spider-Verse erscheint: Am 30. November 2023 ist es schon soweit.

Am 28. März 2024 startet dann Spider-Man: Beyond the Spider-Verse in den Kinos uns setzt die Abenteuer von Miles Morales, Gwen Stacy und Co. auf der großen Leinwand vor. Ein Live-Action-Film um Miles Morales ist übrigens ebenfalls geplant und am 20. Oktober 2023 erscheint Insomniac Games’ Marvel's Spider-Man 2 exklusiv für PS5.

