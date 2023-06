Spider-Man 2 verrät sein Release-Datum und erscheint schon bald

Spider-Man 2 hat einen Release und erscheint am 20. Oktober.

Der Nachfolger zum enorm erfolgreichen Marvel's Spider-Man von Insomniac Games wurde erst in den vergangenen Wochen beim PlayStation Showcase 2023 erstmals gezeigt, nachdem er bereits in 2021 angekündigt wurde. Beim Summer Games Fest 2023 legen die Entwickler nun nach und verraten, wann ihr euch in Marvel's Spider-Man 2 wieder durch die Straßenschluchten von New York schwingen dürft.

Spider-Man 2 lässt nicht mehr lange auf sich warten

Zu Gast bei Geoff Keighley auf der Bühne war diesmal Bryan Intihar, der Game Director des mit Spannung erwarteten Nachfolgers. Der gewiefte Moderator konnte ihm im Gespräch einige spannende neue Details entlocken.

So verrät Intihar, dass es sich bei Venom diesmal nicht um den altbekannten Eddie Brock handelt. Wer im Kostüm des Symbionten steckt, bleibt aber bis zum Release ein Geheimnis. Das Datum der Veröffentlichung konnte Keighley dem Entwickler aber zum Glück auch entlocken: Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023.

Außerdem gibt's von Intihar noch kleine Hinweise, dass neben dem Bösewicht Kraven auch weitere bekannte Marvel-Charaktere eine Rolle in der Handlung spielen werden. Bereits beim PlayStation Showcase wurde über die Story verraten, dass sowohl Peter Parker als auch Miles Morales als Protagonisten dienen werden und somit zwei verschiedene Spider-Men im Spiel sein werden.

Es gab übrigens auch neues Gameplay zu sehen, in dem der unbekannte Venom seine Kräfte demonstriert:

