»Es hält mich bei Verstand« - Viele Spieler erzählen gerade, warum Guild Wars 2 ihnen im echten Leben hilft

Für einige Spielerinnen und Spieler herrscht in Guild Wars 2 immer gute Laune.

Manchmal ist ein Videospiel mehr als ein Videospiel: ein Rückzugsort, wenn draußen gerade alles den Bach runtergeht. Wie viel das wert sein kann, zeigt diese Woche ein einzelner Reddit-Beitrag.

Ein Nutzer namens Just_Trying10 hat im Guild Wars 2-Subreddit offen darüber geschrieben, wie ihm das MMO durch eine schwere Phase hilft – und bekommt Dutzende Antworten von Leuten, denen es ähnlich geht.

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Ein Satz, dem Dutzende beipflichten

Der Beitrag hätte als netter, aber belangloser Wohlfühl-Post untergehen können. Stattdessen sammelt er innerhalb von zwei Tagen über 1.400 Upvotes – und vor allem sehr viele Kommentare, in denen wildfremde Spieler bestätigen, dass es ihnen ganz genauso geht. Eine Auswahl:

WolfOfRivia90: »Schön, das zu hören. Ich bin froh, dass GW2 für dich ein sicherer Ort ist – das ist es für viele von uns.«

»Schön, das zu hören. Ich bin froh, dass GW2 für dich ein sicherer Ort ist – das ist es für viele von uns.« mini-rubber-duck: »Ich bin chronisch krank. Es gab ganze Monate, in denen es schon ein Sieg war, überhaupt aus einem abgedunkelten Zimmer rauszukommen. GW2 ist seit über zehn Jahren mein Rettungsanker. Manchmal habe ich an einem Tag nur ›geschafft‹, mich einzuloggen und meine Gildenhalle abzuernten – aber selbst mit winzigen Schritten komme ich irgendwo voran.«

»Ich bin chronisch krank. Es gab ganze Monate, in denen es schon ein Sieg war, überhaupt aus einem abgedunkelten Zimmer rauszukommen. GW2 ist seit über zehn Jahren mein Rettungsanker. Manchmal habe ich an einem Tag nur ›geschafft‹, mich einzuloggen und meine Gildenhalle abzuernten – aber selbst mit winzigen Schritten komme ich irgendwo voran.« whyhilist: »GW2 hält mich gerade bei Verstand, während ich mich auf eine OP vorbereite – und danach mache ich es mir damit gemütlich. Ich liebe es, dass mich das horizontale Leveln zu nichts verpflichtet. Ich logge mich ein, klinke mich in eine Meta ein oder mache einfach, worauf ich Lust habe.«

»GW2 hält mich gerade bei Verstand, während ich mich auf eine OP vorbereite – und danach mache ich es mir damit gemütlich. Ich liebe es, dass mich das horizontale Leveln zu nichts verpflichtet. Ich logge mich ein, klinke mich in eine Meta ein oder mache einfach, worauf ich Lust habe.« shin_guardira: »Bei mir genauso. Ich hatte über zehn Jahre lang Depressionen, bevor ich es überhaupt gemerkt habe. GW2 gibt mir eine tägliche Routine, die mein Leben am Laufen hält, damit ich mich nicht verliere und etwas habe, auf das ich mich freue.«

»Bei mir genauso. Ich hatte über zehn Jahre lang Depressionen, bevor ich es überhaupt gemerkt habe. GW2 gibt mir eine tägliche Routine, die mein Leben am Laufen hält, damit ich mich nicht verliere und etwas habe, auf das ich mich freue.« HumbleBid4236: »Ich kämpfe seit Langem mit schweren Angstzuständen, und GW2 hilft mir dabei ehrlich gesagt enorm.«

»Ich kämpfe seit Langem mit schweren Angstzuständen, und GW2 hilft mir dabei ehrlich gesagt enorm.« DoomAddict: »GW2 hält mich bei Verstand, während im echten Leben gerade so viel schiefläuft. Ich bin froh, dieses Spiel und diese ehrlich einladende Community gefunden zu haben.«

»GW2 hält mich bei Verstand, während im echten Leben gerade so viel schiefläuft. Ich bin froh, dieses Spiel und diese ehrlich einladende Community gefunden zu haben.« V0odo0d: »Ich hatte letztes Jahr eine absolut welterschütternde Trennung und das Spiel neu installiert, nur um mich irgendwie abzulenken. Am Ende habe ich locker hundert, zweihundert Stunden reingesteckt. Es hat funktioniert, zumindest eine ganze Weile lang.«

»Ich hatte letztes Jahr eine absolut welterschütternde Trennung und das Spiel neu installiert, nur um mich irgendwie abzulenken. Am Ende habe ich locker hundert, zweihundert Stunden reingesteckt. Es hat funktioniert, zumindest eine ganze Weile lang.« hartmanbrah: »Kenne ich auch, vielleicht sogar mehr als einmal. Das Spiel hat viele von uns durch die Pandemie gebracht. Die GW2-Community ist die beste.«

»Kenne ich auch, vielleicht sogar mehr als einmal. Das Spiel hat viele von uns durch die Pandemie gebracht. Die GW2-Community ist die beste.« Due-Yogurtcloset7927: »Halt dich nur aus dem Map-Chat in den Mists raus, da laufen die dümmsten politischen Debatten. Ansonsten: schön, dass du da bist. Das hier ist auch mein sicherer Ort.«

1:44 Guild Wars 3 im Trailer: So sieht die Zukunft des Online-Rollenspiels aus

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Warum ausgerechnet dieses Spiel?

Dass sich diese Community so verhält, hängt auch eng mit dem Design des Spiels zusammen: Guild Wars 2 kommt bis heute ohne Abogebühr aus. Vor allem aber setzt das MMO auf horizontale Progression: Eure Ausrüstung wird nicht mit jedem Patch entwertet, hochwertiges Gear bleibt über Jahre relevant.

Das nimmt enorm viel Druck aus dem Spiel: Es gibt keine ständig neuen Tier-Sets, denen ihr hinterherhecheln müsst, und kein schlechtes Gewissen, wenn ihr euch mal zwei Wochen nicht einloggt. Wer ohnehin nur im Structured PvP antritt, muss sich aufgrund von genormten Werten ohnehin keinen Kopf um sein Gear machen.

An diesem Prinzip will ArenaNet festhalten: Für das kürzlich bestätigte Guild Wars 3 hat das Studio angekündigt, ebenfalls ohne Abo und ohne Battle Pass auszukommen. Man wolle Spieler nicht mit monatlichen Gebühren oder saisonalen Pflichtaufgaben als Geiseln nehmen. Mehr zum frisch angekündigten Nachfolger lest ihr oben in der Link-Box.