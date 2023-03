Fast 23.000 Dollar: Spieler kauft den Nintendo-Shop "leer", weil er bald zu macht

Bald könnt ihr 3DS-Spiele nicht mehr digital erwerben - deshalb hat ein Spieler noch fix alle Spiele gekauft, bevor sie für immer weg sind.

Der Nintendo eShop schließt für den 3DS und die WiiU. Der Protest der Fans hat nicht geholfen, am 27. März 2023 werden die Türen vernagelt. Dabei gibt es einige Spiele, die es nur dort zu kaufen gibt. Damit die nicht im Nirvana landen und für immer verloren sind, hat nun der Youtuber Jirard Khalil jeden einzelnen Titel aus dem Shop gekauft – dafür legte er stolze 22,791 Dollar auf den Tisch. Dass sein YouTube-Name The Completionist lautet, ist wohl naheliegend.

Kommen wir gleich mal zu den harten Fakten: Khalil kaufte …

… 866 Wii U Spiele für 9,673 Dollar, die 1,2 Terrabyte Speicher verbrauchen

für 9,673 Dollar, die 1,2 Terrabyte Speicher verbrauchen … 15476 3DS Spiele für 13,118 Dollar, die 267 Gigabyte Speicher verbrauchen

So hat er es geschafft

Eine enorme Anzahl an Spielen lässt sich natürlich nicht innerhalb eines gemütlichen Nachmittags kaufen. Khalil und sein Team brauchten 328 Tage, um zu diesem Ergebnis zu kommen.

Neben dem Zeitaufwand ist aber natürlich auch der Preis eine große Hürde für den Youtuber gewesen. Da niemand sein Projekt finanziell unterstützen wollte, musste er sparen – und zwar richtig. Die Geldeinnahmen durch Sponsoren in seinen anderen Videos flossen zu großen Teilen in dieses Megaprojekt rein. Damit kauften Khalil und sein Team letztlich 464 eShop-Geschenkkarten.

Es lief aber sicher nicht alles nach Plan: Beim Kauf der vielen Geschenkkarten kam es zu Problemen mit der eigenen Bank, die Geldbegrenzung im eShop zögerte den Prozess noch extra hinaus und zu allem Übel kündigte Nintendo schon bald an, die Geschenkkarten frühzeitig abzusetzen. Das gesamte Video über den langwierigen Prozess könnt ihr hier sehen:

Wieso das alles?

Khalil möchte nicht, dass noch mehr Spiele im digitalen Markt für immer verschwinden. Die gekauten Titel möchte er der Videogame History Foundation spenden, die sich für die Erhaltung von Spielen einsetzen und bereits eine riesige Bibliothek vorzuweisen haben. Wenn ihr eure eigene Steam-Bibliothek mal etwas ordnen wollt, dann hilft euch ein verstecktes Feature für mehr Übersicht.

Was haltet ihr von dem Megaprojekt? Viel zu viel Geld für ein paar Spiele oder genau die richtige Maßnahme, damit Medien und somit auch Spiele nicht in Vergessenheit geraten? Werdet ihr den Nintendo eShop für den 3DS und die Wii U vermissen oder habt ihr dort ohnehin nichts gekauft? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!