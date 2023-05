Spieler levelt WoW-Charakter mithilfe von ChatGPT, doch die Community stiehlt die Show

Gewusst wie: Chat GPT hilft einem Youtuber beim Leveln seines Ork-Kriegers.

Seid ihr die ganzen Entscheidungen nicht auch leid? Wollt ihr beim Zocken nicht einfach mal nur spielen und alles Relevante ingame für euch entscheiden lassen? Worauf wartet ihr noch? Lasst euch doch einfach von einer Künstlichen Intelligenz wie ChatGPT einen Plan machen.... zum Beispiel wie ihr einen Charakter in World of Warcraft Classic bis Stufe 20 spielen sollt.

Der Youtuber Retro Today ist auf diese interessante Idee gekommen. Er ließ sich von ChatGPT einen Guide schreiben, wie er einen Ork-Krieger in WoW-Classic leveln soll. Sein Video seht ihr hier, wir fassen das Ergebnis weiter unten für euch zusammen:

Retro Today erregte sogar die Aufmerksamkeit vom WoW-Streaming-Riese Asmongold TV, der das Experiment im Nachgang kommentierte.

Ein Weg, ihm zu folgen...

Die KI erstellte einen kurzen Leitfaden, in welcher Reihenfolge er die Regionen besuchen sollte - machte dabei jedoch direkt einen Fehler, den der Kenner des Spieles von sich aus korrigierte. Die KI verwechselte das Valley of Trials mit Durotar als Ganzes.

Ersteres ist das Startgebiet und entlässt die zumindest rudimentär ausgebildeten Jünglinge in die Hordenwelt von WoW. Ansonsten passten die Vorgaben von ChatGPT jedoch.

Der Streamer ließ allerdings nicht nur seinen Weg beim Leveln von der KI vorgeben, sondern fragte auch bei der Skillung um ihren Rat. Ebenso hatte ChatGPT eine klare Meinung, wenn es um die richtigen Berufe abseits des blutigen Ork-Kriegerhandwerks geht: Erzabbau und Schmiedehandwerk.

Das ist die von ChatGPT empfohlene Skillung für den Ork-Krieger.

Fazit und Lob für Classic-Community

Letzten Endes zeigt sich Retro Today recht zufrieden mit der KI. Die Weisung zur Skillung und den Berufen empfindet er bis zum Ende des ersten Parts als in Ordnung. Wo es etwas hapere, seien die Empfehlungen zu den Orten zum Questen. Hier hätte er sich klarere Instruktionen gewünscht.

Besonders begeistert habe ihn jedoch die Community von WoW-Classic. Diese hebe sich grandios von der aus seiner Sicht zeitweilig geradezu toxisch agierenden Spielerschaft eines normalen World of Warcrafts ab.

Aber das Abenteuer unter KI-Regie scheint noch nicht beendet. Doch aufgrund des eher geringen Levelingtempos in WoW-Classic wird es wohl noch eine ganze Weile dauern, bis Retro Today ein endgültiges Fazit abgeben kann.

Was haltet ihr von dem Experiment? Und werdet auch ihr euch demnächst beim Spielen von ChatGPT helfen lassen? Oder findet ihr den Versuch eher lächerlich und zweifelt den Wert des Ganzen rundweg an? Schreibt uns gerne eure Meinung und Gedanken zu dem Thema in die Kommentare!