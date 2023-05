Spieler schlägt World Boss von Diablo 4 im Alleingang, selbst Blizzard ist beeindruckt

Größer heißt für manche Spieler nicht zwingend gefährlicher: Auch Welt Boss Ashava ist in Diablo 4 im Alleingang schaffbar.

Bei den Profis sieht alles immer so einfach aus. Das werdet ihr euch vermutlich auch bei dem YouTuber Wudijo denken. Der hat nämlich in der letzten Beta von Diablo 4 den Welt Boss Ashava in einem epischen 1 vs. 1-Duell erledigt - im Hardcore-Modus, versteht sich. Bereits in der vorherigen Beta konnte er Ashava fast im Alleingang besiegen. Da wurde ihm der finale Schlag aber geraubt, als ein anderer Spieler kurz vor Ende den Kampf beitrat.

Jetzt hat er diese Lücke aber aufgeholt – und es gleich noch eine Schippe beeindruckender gemacht! Statt wie in der vorherigen Beta mit Level 25 gegen Ashava anzutreten, war der Server Slam auf Level 20 begrenzt – somit waren seine Fähigkeiten als auch seine Rüstung deutlich schwächer. Das sieht man dem Profi-Spieler aber keineswegs an, Ashava hat keine Chance gegen Wudijo.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Kaum ein Angriff des großen Monsters trifft den Jäger, nicht einmal die Zeitbegrenzung macht ihm Sorgen: Als Ashavas Lebenskraft erlischt, hat Wudijo noch eine volle Minute auf dem Timer übrig. Und diesmal hat auch kein anderer Spieler ihm den Kill geklaut.

Blizzard ist baff

Zu Beginn von Wudijos Video wird ein Ausschnitt gezeigt, bei dem der Game Director Joe Shely behauptet, Ashava wäre ziemlich herausfordernd. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, könnt ihr immer auf eine niedrigere Schwierigkeitsstufe wechseln - darüber kann Wudijo natürlich nur lachen.

Das ist aber noch nicht alles: Community-Chef Adam Fletcher fordert ihn sogar direkt heraus: Und Wudijo, wir erwarten, dass du ihn solo besiegst. Für den bezwungenen Weltboss beglückwünscht ihn Adam Fletcher nun auch auf Twitter.

Aber auch Blizzard-Präsident Mike Ybarra zeigt seine Bewunderung für dieses Unterfangen. Auf Twitter schreibt er sogar davon, dass es Zeit wäre, Ashava noch zu buffen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie habt ihr den Weltboss Ashava wahrgenommen? Habt ihr euch bei ihm die Zähne ausgebissen oder seid ihr davon überzeugt, ihr könntet ihn auch ganz alleine besiegen? Und was haltet ihr von den Balancing-Änderungen in Diablo 4, die kurz vor dem Beta-Start veröffentlicht wurden? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!