Trotz mauer Kritiken: Ein kontrovers diskutierter Film mit Tom Holland könnte tatsächlich fortgesetzt werden

In der möglichen Fortsetzung trägt Mark Wahlberg wohl auch einen Schnurrbart. Bildquelle: Sony Pictures

Insgesamt sechsmal wurde bei der Produktion der Uncharted-Verfilmung der Regisseur ausgetauscht, dreimal der Starttermin nach hinten verschoben. Die besten Voraussetzungen für einen Kino-Hit waren das wohl nicht. Bei der Kritik fiel der Film dann auch ziemlich durch, begeisterte aber viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt gibt es erste Hinweise auf eine Fortsetzung.

Drehbuch schon geschrieben?

In einem Interview mit The Direct äußert sich nun Mark Wahlberg (Departed), der im Film die Mentorfigur Sully verkörpert, zum ersten Mal zu einem möglichen zweiten Film:

Ich habe viele verschiedene Ideen gehört. Ich weiß, dass jemand ein Skript geschrieben hat und sie immer noch daran arbeiten. Ich würde darin den Schnurrbart die ganze Zeit tragen. Was offensichtlich Sinn ergibt, da ich ja in der letzten Szene den Bart trage.

2:27 Uncharted - Offizieller Trailer zur Videospielverfilmung

Sicher ist also noch nicht, dass es eine Fortsetzung von Uncharted geben wird, aber offenbar werden schon fleißig Ideen gesammelt. Denn schließlich war der erste Film trotz der schlechten Kritiken ein kommerzieller Erfolg und spielte über 400 Millionen Dollar ein. Wahlberg wäre jedenfalls grundsätzlich bereit, eine Fortsetzung zu drehen:

Als ich endlich den Schnurrbart bekommen habe, haben sich die Leute darüber wirklich gefreut. [...] Wenn wir ihn besser machen können als den ersten, wäre ich offen dafür, aber ich weiß genauso wenig wie ihr im Moment.

Nachdem es beim ersten Film Diskussionen um das Fehlen von Sullys ikonischem Schnurrbart gab, können wir uns wohl ziemlich sicher sein, dass Wahlberg ihn in einer möglichen Fortsetzung trägt.

Aber wie könnte ein Uncharted 2 aussehen? Höchstwahrscheinlich würde auch Tom Holland (Spider-Man: No Way Home) in seiner Rolle als Nathan Drake zurückkehren. Und obwohl es noch keine Details zum Drehbuch gibt, werden am Ende des ersten Films schon mögliche Fortsetzungen der Geschichte angedeutet:

In einer Mid-Credit-Szene sehen wir Nathans verschollenen Bruder Sam in einem Gefängnis sitzen, und in einer weiteren Szene stehlen Nathan und Sully eine Schatzkarte vom Gangster Gage. Ob und wie ein weiterer Film diese Erzählstränge aufgreift, ist natürlich noch nicht sicher.

Habt ihr den Uncharted-Film im Kino gesehen? Wie hat er euch gefallen, und würdet ihr euch eine Fortsetzung wünschen? Was sollte diese dann unbedingt besser machen als der erste Film? Welchen Charakter aus den Spielen würdet ihr gerne mal auf der großen Leinwand sehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!