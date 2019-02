SpongeBob feiert Geburtstag - Neuer Kinofilm für 2020 angekündigt

Die beliebte Zeichentrickfigur SpongeBob Schwammkopf feiert ihren 20. Geburtstag und alle können mitfeiern: Am 12. Juli gibt es in der aktuellen 12. Staffel eine Sonderfolge. Die erfolgreiche Serie des kürzlich verstorbenen Erfinder Stephen Hillenburg ging im Jahr 1999 an den Start und gehört mit derzeit 12 Staffeln und über 240 Folgen zu den langlebigsten TV-Serien im US-Fernsehen. Auch hierzulande begeistern die Unterwasserhelden eine große Fangemeinde.

We’re celebrating 20 years of #SpongeBob with the “Best Year Ever”, kicking off July 12 with a special birthday episode! pic.twitter.com/bZUagEZGfi — Nickelodeon (@Nickelodeon) February 12, 2019

Neuer Kinofilm für 2020 angekündigt

Und während sich Fans neben der Serie auf inzwischen zahlreiche Spiele rund um SpongeBob und seinen Freunden aus der Unterwasserwelt von Bikini Bottom freuen dürfen, gibt es demnächst auch ein Wiedersehen auf der Kinoleinwand.

So kündigte Paramount für das Jahr 2020 ein drittes Animationsabenteuer an. Nach den beiden ersten Kinohits »Der SpongeBob Schwammkopf Film« (2004) und »The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water« (2015), folgt nun The SpongeBob Movie: It's a Wonderful Sponge am 6. August 2020 in den deutschen Kinos. US-Start ist bereits am 17. Juli 2020. Viel wird über die Handlung aber noch nicht verraten.