Squid Game in echt: Reality Show von Netflix startet im November und ist jetzt schon kontrovers

Was einst als Serie begann, wird nun Realität: Squid Game startet bald auf Netflix als echte Veranstaltung.

Im Jahr 2021 avancierte die Serie Squid Game auf Netflix in kürzester Zeit zum Erfolg. Die Geschichte rund um hoch verschuldete Menschen, die an einer lebensgefährlichen Spielshow teilnehmen, um ein hohes Preisgeld zu gewinnen, war eine Zeit lang fast schon ein globales Phänomen. Kein Grund zur Sorge, das blutige Spektakel ist schließlich nicht real und niemand käme auf die Idee…Moment, wie bitte?!

Die reale Netflix-Show steht in den Startlöchern! Und leider sind offenbar auch in der echten Show einige Menschen durchaus zu Schaden gekommen, wie wir bereits in einem früheren Artikel berichtet haben. Damit sorgt die Spielshow schon vor der Ausstrahlung für Kontroversen.

0:30 Squid Game: The Challenge macht die makabren Spiele real

So funktioniert Squid Game: The Challenge

Ganz wie in der Serienvorlage werden auch in Squid Game: The Challenge 465 Menschen gegeneinander antreten, um ein saftiges Preisgeld in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar zu gewinnen. Die gute Nachricht vorweg: Sterben wird hier niemand. Dennoch soll die Produktion unter teils sehr fragwürdigen Bedingungen stattgefunden haben.

Wie unter anderem das Nachrichtenportal BNN berichtet, sollen die Teilnehmer beim Spiel Rotes Licht, Grünes Licht in einer eiskalten Umgebung nur mit ihren Traininsanzügen bekleidet gewesen sein, was zu Unterkühlungen geführt habe.

Ebenfalls heikel: Laut BNN werden die Teilnehmer nicht bezahlt und ohnehin sei das Spiel womöglich manipuliert, damit teilnehmende Influencer von Instagram und TikTok bessere Chancen haben. Bestätigt sind diese Vorwürfe allerdings nicht.

Die offizielle Synopsis zur Show liest sich folgendermaßen:

456 echte Spieler nehmen an der Wettbewerbsshow teil und kämpfen um eine lebensverändernde Belohnung von 4,56 Millionen US-Dollar. In einer Reihe von Spielen, die von der Original-Show inspiriert sind - plus überraschende neue Ergänzungen - werden ihre Strategien, Allianzen und ihr Charakter auf die Probe gestellt, während die Konkurrenten um sie herum ausscheiden.

Los geht es am 22. November auf Netflix. Dann kann sich jeder ein eigenes Bild von der Spielshow machen.

Werdet ihr euch die reale Squid-Game-Spielshow anschauen oder ist das überhaupt nichts für euch? Was haltet ihr von den im Raum stehenden Vorwürfen zu den Bedingungen am Set? Habt ihr die Serie geschaut und wenn ja, wie hat sie euch gefallen? Wir sind gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!