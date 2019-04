Wann startet Staffel 2 von The Umbrella Academy? Eine Frage, die Fans der Netflix-Serie spätestens seit dem 15. Februar 2019 plagen dürfte. Seitdem ist die erste Season auf der Streaming-Plattform verfügbar. Nun wurde die Adaption des Comics von Gerard Way und Gabriel Bá tatsächlich um neue Folgen verlängert.

Das berichtet zumindest ScreenRant, während eine offizielle Bestätigung seitens Netflix noch aussteht. Schon Anfang März teilte das amerikanische Entertainmentportal Nachrichten über potentielle Drehorte, die für kommende Episoden ausgekundschaftet würden. Auch auf IMDB werden bereits zwei Folgen einer zweiten Staffel gelistet - was diese Meldung nur untermauert.

Eine Verlängerung von The Umbrella Academy sollte niemanden verwundern: Alleine in den USA wurde laut ParrotAnalytics die erste Staffel noch in der Startwoche über 31 Millionen Mal abgerufen - was somit den bisherigen Spitzenreiter Stranger Things entthront.

Was wir schon jetzt über Staffel 2 wissen

Doch wann starten die neuen Folgen The Umbrella Academy letztendlich? Den aktuellen Informationen zufolge findet die Produktion von Staffel 2 zwischen Mai und September 2019 statt. Damit wäre ein Starttermin im Frühjahr oder Sommer 2020 durchaus realistisch.



Worum es in der zweiten Staffel The Umbrella Academy gehen wird, lässt sich nur spekulieren. Season 1 behandelte bereits die beiden bisher veröffentlichten Comics Apocalypse Suite und Dallas in voller Gänze. Von Volume 3: Hotel Oblivion sind aktuell noch nicht alle Ausgaben erschienen.

Der Showrunner der TV-Serie Steve Blackman enthüllte dafür im Gespräch mit IndieWire, dass er von Comic-Autor Gerard Way über die zukünftigen Abenteuer der Umbrella Academy in Kenntnis gesetzt wurde. Damit kann er seine Netflix-Adaption weiterhin an der Vorlage orientieren. Allerdings kennt Blackman auch nicht jedes Geheimnis von The Umbrella Academy: Der My Chemical Romance-Sänger Gerard Way ließ sich beispielsweise nicht entlocken, was es mit dem Tod von Nummer 6 a.k.a. Ben Hargreeves (Justin H. Min) auf sich hat. Aber es gibt natürlich noch viele weitere offene Fragen, die Staffel 2 klären muss:

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Staffel 1 von The Umbrella Academy endete damit, dass Nummer 5 (Aidan Gallagher) mit seinen Geschwistern durch die Zeit floh, nachdem Vanya (Ellen Page) die Apokalypse verursachte. Ob sie in die Zukunft oder die Vergangenheit gereist sind, lässt sich nicht sagen. Es ist nicht auszuschließen, dass Luther (Tom Hopper), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Diego (David Castaneda) und Co. einen zweiten Versuch unternehmen, um den Weltuntergang zu verhindern.