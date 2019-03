Am 4. Juli setzt Netflix seine erfolgreiche Mystery-Serie Stranger Things mit der neuen dritten Staffel fort. Zahlreiche Fans fiebern schon jetzt den neuen Folgen entgegen. Das macht vor allem der massive Ansturm auf den kürzlich erschienen ersten Trailer deutlich.

Mit rund 22 Millionen Klicks ist er der derzeit gefragteste Trailer des Streaming-Dienstes auf YouTube. Damit setzt das Video einen neuen Rekord für Netflix auf. Schon der Trailer zur 2. Staffel kommt auf über 19 Mio. Klicks.

Neues Monster in Upside Down?

Die neue Staffel macht einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 1985. Über die Handlung wird noch nicht viel verraten. Dem Trailer nach spielt das neue Starcourt Einkaufszentrum in Hawkins eine wichtige Rolle. Inzwischen hat sich das Leben unserer Helden weiterentwickelt, erste Liebesgeschichten bahnen sich an. Jedoch ist die düstere Sache noch nicht ausgestanden: Neues Unheil aus Upside Down kündigt sich an - mit einem neuen Monster.

Stranger Things: Retro-Spiel zum Start von Staffel 3

Wieder mit dabei sind Eleven (Millie Bobby Brown), Mikey (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) und Will (Noah Schnapp), sowie Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Erica (Priah Ferguson), Winona Ryder und David Harbour als Sheriff Jim Hopper. Neu dabei ist Francesca Reale als neue Rettungsschwimmerin Heather.

Inzwischen stehen auch die Titel aller acht Folgen fest: