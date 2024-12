Die Open World von Stalker 2 ist dank einer kleinen Änderung jetzt einfacher zu navigieren

Findet ihr die Verstecke auf der Karte? Dank einer neuen Anpassungen sollte das zumindest kein Problem mehr darstellen. Bildquelle des Hintergrunds: Volcano_Ballads (Reddit).

Das von Bugs geplagte Stalker 2 hat durch das kürzlich erschienene Update 1.1. einen umfangreichen Patch erhalten, der einige der gravierendsten und nervigsten Spielfehler behoben hat.

Es gab aber auch andere Veränderungen. Eine von ihnen, die eigentlich wirklich winzig ist, sorgt jetzt für Euphorie und humorvolle Beiträge auf Reddit. Die Rede ist von einer simplen farblichen Anpassung der Verstecke auf der Karte.

Das Suchen hat ein Ende

Vor dem Update wurden bei Stalker 2 alle interessanten Orte auf der Karte mit einem passenden Symbol markiert. Das Problem: Alle von ihnen hatten die gleiche weiße Farbe, wodurch es schwer war, sie auseinanderzuhalten.

Doch es wurde für Abhilfe gesorgt. Das Symbol der Verstecke ist ab sofort lila und hebt sich damit deutlich von anderen Orten ab. So könnt ihr zum Beispiel in Windeseile sehen, wo ihr als nächstes hingehen müsst, um wertvolle Ressourcen wie Nahrung und Munition abstauben zu können.

Sofort Spiel das Jahres

Auf Reddit veröffentlichte der Nutzer Volcano_Ballads einen neuen Beitrag, um auf diese Neuerung aufmerksam zu machen. Der Großteil der Kommentatoren befürwortet die Änderungen. So schreibt zum Beispiel SquirrelSzymanski:

Ich bin aus unerklärlichen Gründen sehr erfreut über diese Änderung. Ich wusste nicht, dass ich so etwas möchte. Es trifft mich direkt im Nostalgiezentrum.

Der Nutzer spielt darauf an, dass die Orte in den älteren Ablegern ebenfalls farblich unterschieden wurden. Trotzdem sah das allgemeine Kartendesign damals noch völlig anders aus. Eine ähnliche Nachricht stammt von grodebilus, der ebenfalls nicht erwartet hat, dass er sich so sehr über eine solche Anpassung freuen würde.

Es gibt aber auch einige Kommentare, die mehr lustig als euphorisch auf die Änderung reagieren. So schreibt zum Beispiel Tim_Ward99:

Sofort Spiel des Jahres.

Ebenfalls humorvoll äußert sich der Nutzer Relative-Advantage-4:

Das war’s, Stalker 2 hat den Höhepunkt erreicht.

Weitere Informationen zu Patch 1.1 und wie wir damit in unserem Test umgehen, erfahrt ihr in der Box oben. Außerdem findet ihr dort alles über den aktuellen Stand zu einer möglichen Stalker-Serie auf Netflix.

Was haltet ihr von dem Update und der Kartenanpassung? Eure Meinungen interessieren uns sehr, daher schreibt sie gerne in die Kommentare!