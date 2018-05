Stalker 2 - Offiziell wieder in Entwicklung, Release erst 2021

Was für ein wunderbarer Zufall: Erst gestern haben wir euch von der Grafik-Mod ABR berichtet, die Stalker: Call of Pripyat grafisch ordentlich aufmöbelt sodass man es auch 2018 noch voll genießen kann. Und heute liefert euch GSC Game World den besten Grund, voller Vorfreude in die verstrahlte Zone zurückzukehren: Der ukrainische Entwickler hat Stalker 2 offiziell angekündigt.

Ältere Leser erinnern sich: Das ist nicht das erste Mal, dass an einem Nachfolger zum großartigen Endzeit-Shooter gearbeitet wird. Bereits 2010 wurde Stalker 2 zum ersten Mal angekündigt. Nach einem schier endlosen Hin und Her voller Rechtsstreitigkeiten und Finanzierungsprobleme endete das Spiel im Entwicklungs-Limbo und wurde schließlich eingestellt.

Report: Kontroverse um das »neue Stalker« - Wladimir Putin und das Trauerspiel um Areal

Unter dieser News seht ihr ein Tech-Video aus dieser alten Version. GSC Game World wurde 2012 aufgelöst, viele Mitarbeiter des Studios gründeten Vostok Games und arbeiten seitdem an Survarium und dem Battle-Royale-Shooter Fear the Wolves.

Seit 2014 besteht GSC nun aber wieder und produzierte zuletzt Cossacks 3. Mit Stalker 2 kehren die Ukrainer nun also zu ihrer erfolgreichsten Marke zurück. Neben dem oben eingebetteten Tweet gibt es bislang aber nur eine leere Website mit dem Logo und dem voraussichtlichen Releasejahr: 2021. Ihr habt also noch rund 3 Jahre Zeit, Call of Pripyat mit der ABR-Mod auszuprobieren, bevor neue Abenteuer ins Haus stehen.

Zum zehnten Geburtstag der Reihe blickte Petra Schmitz in einem großen Report auf ihre ganz besondere Beziehung zu Stalker zurück.

Report: Zehn Jahre Stalker - Petras Reisetagebuch: »Wie sind die jemals fertig geworden?«

