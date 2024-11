Ziellinie überwunden: Stalker 2 ist jetzt so gut wie sicher vor einer weiteren Verschiebung

Dem Release von Stalker 2 auf Steam & Co. steht jetzt wohl nichts mehr im Wege.

Nach Jahren voller Rückschläge und unzähliger Verzögerungen scheint die lange Reise von Stalker 2: Heart of Chornobyl endlich ein gutes Ende gefunden zu haben.

Entwickler GSC Game World hat jetzt verkündet, dass das Spiel offiziell den Gold-Status erreicht hat, was bedeutet, dass die letzte große Hürde vor der Veröffentlichung am 20. November 2024 genommen wurde.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl... Gone gold.



