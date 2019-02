Stalker 2 wurde bereits im letzten Jahr angeteasert. Jetzt wirft ein neuer Twitterbeitrag des Entwicklers neue Fragen auf. Die wollen wissen, was sich hinter »2.0.2.1.« verbirgt und erwähnen auch, dass das erste Teil dieses Rätsels jetzt geknackt ist. Die Antwort: 35.

Ohne die Frage zu kennen, hilft uns diese Antwort nur leider nicht weiter. Hier waren die Fans aber bereits geschwind: Ein Twitter-Nutzer namens Trust merkte an, dass im Jahr 2021 der 35. Jahrestag des Atomunglücks in Tschernobyl ist. Ein Ereignis, das in der Geschichte von Stalker eine zentrale Rolle einnimmt.

What is hiding in 2.0.2.1.?

First part of the code is solved - it's 35.

Maybe it will help you in future. pic.twitter.com/3OSG7IAgCg