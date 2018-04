Mit der CON 42 findet im September erneut eine eigene deutsche Fan Convention für die Weltraum-Simulation Star Citizen statt. Bei dem Community-Event werden aber nicht nur hunderte Fans aufeinander treffen, sondern auch einige VIP Gäste und Entwickler zu Besuch sein.

Die Tickets der Star Citizen Fan Convention 2948 sind beinahe ausverkauft, aber noch habt ihr Chancen auf die Gästeliste zu kommen. In diesem Artikel erhaltet ihr alle Infos zur CON42 und erfahrt, wie ihr an Eintrittskarten kommt, wann und wo der Event genau stattfindet und was für ein Programm euch dort erwartet.

Wann und wo findet die CON42 statt?

Das Community Event wird am 22. September in Mühlheim (in der Nähe von Frankfurt am Main) stattfinden. Veranstaltungsort ist die dortige Willy-Brandt-Halle, in der laut den Veranstaltern knapp 700 Personen Platz finden.

Zeitlich liegt der Termin für Fans von Star Citizen recht günstig zwischen der Gamescom 2018 (22. bis 25. August) und der großen CitizenCon 2948 von den Entwicklern von Cloud Imperium Games (CIG), die voraussichtlich im Oktober in Texas stattfinden wird.

Wie kommt man noch an Tickets?

Viele freie Plätze bietet die CON42 nicht mehr. Insgesamt wurden nur 680 Tickets angeboten, von denen die 80 Gold- und 100 Silber-Tickets bereits vergriffen sind. Auch von den restlichen 500 Basic Tickets sind nur noch knapp 75 Stück übrig (Stand: 10. April).

Wenn ihr also an der Convention teilnehmen möchtet, solltet ihr euch ranhalten. Erhalten könnt ihr die Eintrittskarten auf der offiziellen Homepage der Star Citizen Fan Convention 2948. Der Preis eines Basis Tickets liegt bei 30 Euro.

Welche Gäste kommen zur CON42?

Bei der Fan Convention werdet ihr vor allen Dingen andere Anhänger von Star Citizen antreffen. Abgesehen davon haben die Veranstalter aber auch eine Hand voll prominenter VIP-Gäste eingeladen. Mit dabei sein werden unter anderem:

Ulf Kürschner alias »Skelting«: Star Citizen Community Manager

Star Citizen Community Manager John Raine: Space-Möbeldesigner aus Großbritannien

Space-Möbeldesigner aus Großbritannien Brian Chambers: Entwickler vom Frankfurter Studio Foundry42 und Cloud Imperium Games

Entwickler vom Frankfurter Studio Foundry42 und Cloud Imperium Games Alix Martin: Die Stimme der künstlichen Intelligenz aller Anvil Aerospace Schiffe

Die Stimme der künstlichen Intelligenz aller Anvil Aerospace Schiffe knapp 20 Aussteller: unter anderem werden das deutsche Star Citizen Wiki und STAR42 Cosplay einen eigenen Stand haben.

Die Vergangenheit der CON42

Als sie 2016 zum ersten Mal stattfand, trug die deutsche Star Citizen Fan Convention noch den Namen CitCon. Allerdings haben die Veranstalter den Namen in Absprache mit Cloud Imperium Games im November 2017 in CON42 geändert, damit man die einzelnen Events besser voneinander unterscheiden kann.

Zwar unterstützen die Entwickler von CIG die deutsche Community in einigen Bereichen, trotzdem bleibt die Veranstaltung im September ein reines Fan-Projekt und damit unabhängig von Cloud Imperium Games.

