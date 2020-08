Star Citizen hat schon jetzt mehr Geld gemacht als im gesamten Vorjahr

Star Citizen ist weiterhin ein finanziell erfolgreiches Projekt. Es konnte bereits jetzt zum dritten Mal in Folge seine Einnahmen vom Vorjahr überbieten. Stand August 2020 nahm das Spiel mehr Geld ein, als es im letzten Jahr innerhalb von zwölf Monaten generiert hat.

Mit dem Abschluss von 2019 stand der Zähler auf 47,7 Millionen US-Dollar. Ein Wert, den das Spiel vor wenigen Tagen hinter sich lies. Und bereits das war wesentlich mehr als noch 2018. Vor zwei Jahren konnten die Jahreseinnahmen die Marke von 40 Millionen nicht durchbrechen.

Wie lief 2020?

Bereits in den ersten sechs Monaten von 2020 steigerte sich Star Citizen stark und konnte seinen monatlichen Umsatz häufig fast verdoppeln. Besonders der Mai sticht hervor. In dem gab es über 15 Millionen US-Dollar, während man 2019 nicht einmal 3 Millionen einnehmen konnte. So viel hat das Spiel 2020 am 27. Mai innerhalb eines einzigen Tages gemacht.

Grund dafür dürfte das kurzzeitige Auftauchen von zwei besonders teuren und großen Schiffen im Store während der »Invictus Launch Week« gewesen sein: Der Idris und Javelin. Die kosten jeweils 1.000 beziehungsweise 3.000 US-Dollar.

Knackt Star Citizen die 100 Millionen?

Die historisch gesehen besten Monate stehen gar noch bevor. Nicht selten macht die Firma in etwa die Hälfte ihres jährlichen Einkommens im letzten Quartal. Oktober, November und Dezember zählen häufig zu den umsatzstärksten Monaten.

Besonders der November mit dem »Anniversary Sale« hebt sich hervor. Im Dezember lässt der Geldfluss im Regelfall hingegen wieder ein wenig nach, ist aber nach wie vor noch gut. Es ist also möglich, dass Star Citizen 2020 die Marke von 100 Millionen US-Dollar Einnahmen im Jahr noch überbieten wird.