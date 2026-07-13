Star Trek: Staffel 4 von Strange New Worlds bringt nach 42 Jahren eine Figur zurück, über die sich vor allem Kirk-Fans freuen dürften

David Marcus (rechts: Merrit Butrick) spielte den Sohn von James T. Kirk (links: Paul Wesley) in den Originalfilmen. Bildquelle: Paramount

James T. Kirk hat einen Sohn. Mittlerweile ist die Nachricht wohl für alle Star-Trek-Fans kalter Kaffee, aber im Jahre 1982 war es mitunter die Enthüllungen im zweiten Kinofilm Der Zorn des Khan . Immerhin flog Kirk bis dato schon seit 16 Jahren mit der Enterprise durch die Gegend und keiner wusste davon.

Achtung, Achtung! An dieser Stelle eine kleine Spoiler-Warnung. Falls ihr vor dem Release von Strange New Worlds Staffel 4 absolut nichts wissen möchtet, dann lest jetzt nicht weiter.

Sowohl in Star Trek 2 als auch in der Fortsetzung spielte Kirks Sohn David Marcus (Merritt Butrick) eine wichtige Rolle bei der emotionalen Charakterentwicklung seines Papas. Danach trat er – zumindest im Kanon – nicht mehr auf. Doch das ändert sich mit Staffel 4 von Strange New Worlds demnächst.

Kirk wird in Staffel 4 von Strange New World als Vater auftreten

Kurz zur Erinnerung: David Marcus wurde 2261 als Sohn von James T. Kirk (William Shatner) und der führenden Molekularbiologin der Föderation, Dr. Carol Marcus (Bibi Besch), geboren. Er wuchs bei seiner Mutter auf und lernte seinen Vater erst mit 24 Jahren richtig kennen.

David ist später ebenfalls Wissenschaftler und arbeitet mit seiner Mutter zusammen am Genesis-Projekt. In Star Trek 2 wird die Raumstation Regula 1 von Khan (Ricardo Montalbán) überfallen und er ist einer der letzten Überlebenden.

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Autoplay

Aber Moment. Strange New Worlds spielt etwa 26 Jahre vor Der Zorn des Khan. Wenn sich Kirk und sein Sprössling da erst kennenlernen, wie kann David dann in Strange New Worlds auftreten? Wer hier jetzt den Zeigefinger heben möchte, der kann beruhigt sein, denn Showrunner Henry Alonso Myers und sein Team möchten die Geschichte nicht umschreiben (via CinemaBlend):

Ich möchte es nicht als Neufassung bezeichnen, aber es ist so etwas wie ein Umdenken. Davids Geschichte war kein Teil der Serie [Raumschiff Enterprise], weil man David erst in den Filmen wirklich verstanden hat, … Kirk ist ein Held, und keiner von uns wollte sich vorstellen, dass er ein schlechter Vater ist – das bot also viele Möglichkeiten, emotional in seine Gedankenwelt einzutauchen.

Demnach geht es vor allem darum, die Geschehnisse, die die Originalserie noch nicht abbilden konnte, nachträglich zu beleuchten. Das sei laut Myers der größte Vorteil eines Prequels und könnte Captain Kirk vielleicht endlich als durchaus fürsorglichen Vater etablieren:

Jede neue Folge ist so, als würde man zurückgehen und versuchen, die Dinge, die wir heute wissen, neu zu interpretieren, so als würden wir sie damals tun. Das ist eigentlich das Schöne daran, ein Prequel zu drehen. Man kann den Moment leben, kennt die Zukunft und zeigt Dinge, die damals wahrscheinlich noch nicht geplant waren.

Komplizierte Familienverhältnisse

Auf Reddit fasst E-Mac2891 die wichtigsten Teile des Kennenlern-Dialoges von Kirk und David aus Star Trek 2 zusammen. Daraus geht hervor, dass Kirk vermutlich zumindest in der Jugend seines Nachkommens für eine kurze Zeit anwesend war, was den perfekten Spielraum für eine Umsetzung in Staffel 4 von Strange New Worlds bietet.

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Anscheinend hat Carol Kirk ab einem bestimmten Punkt verboten, ein Teil von Davids Leben zu sein. Sie wollte ihn bei sich haben und vermeiden, dass »er mit seinem Vater durch das Universum jagt.«

Diese Annahme wird durch Kirks Worte »Ich habe getan, was du wolltest. Ich habe mich ferngehalten« bestätigt. Kirk wusste von seinem Sohn und auch David selbst hat verfrühte Erinnerungen an den späteren Captain der Enterprise – allerdings nur als zu alt gewordener Pfadfinder. David wusste somit lange Zeit nicht, dass Kirk sein Vater ist.

Da Staffel 4 von Strange New Worlds einige Jahre vor Star Trek 2 spielt, wird wohl ein jüngerer Darsteller für die Rolle von David gecastet werden. Merrit Butrick starb bereits 1989 im Alter von 29 Jahren an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung.

Nähere Infos dazu, wer die Rolle übernehmen wird, sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Fans müssen sich wohl gedulden, bis die Ausstrahlung auf Paramount Plus am 23. Juli 2026 beginnt. Dann gibt’s immer wöchentlich eine neue Folge.