In diesem Jahr soll laut dem US-Sender CBS neben den neuen Folgen des Serienhits Discovery eine weitere Star-Trek-Serie an den Start gehen. In der noch namenlosen neuen Serie ist ein Wiedersehen mit Patrick Stewart in seiner Rolle als Jean-Luc Picard aus dem Serienhit »Star Trek: The Next Generation - TNG« geplant.

Inzwischen hat die Suche nach der weiteren Besetzung begonnen. Dabei liefert der Casting-Aufruf wertvolle Details über die neuen Charaktere und liefern auch gleich weitere Infos zur Story der Serie bei.

Erste Story-Details

Fest steht, dass die Serie im Jahr 2399 angesiedelt ist, also rund 20 Jahre nach den Ereignissen aus der TNG-Serie und dem anschließenden Kinofilm Star Trek: Nemesis. Demnach habe sich Picards Leben in der neuen Serie nach der Zerstörung des romulanischen Heimatplaneten »radikal verändert«. So sei Jean-Luc Picard auch kein Captain der Sternenflotte mehr, denn diese Phase seiner Karriere habe er hinter sich gelassen.

Diese neuen Charaktere werden gesucht

Nun berichten die US-Kollegen von Hashtag Show berichten, befindet sich Picard mit einer jungen Besetzung auf einer Mission im Weltraum, die jedoch anscheinend nichts mit der Sternenflotte zu tun hat. Vielmehr scheint er seinem Hobby der Archäologie nachzugehen und ist mit seinem neuen Team auf der Suche nach einem Artefakt.

Laut dem Casting-Aufruf wird derzeit nach einer Besetzung für die folgenden Charaktere gesucht:

Connie ist eine afroamerikanische Frau im Alter von Anfang 30, eine Söldnerin, Witwe und Pilotin, auf der ein Kopfgeld ausgesetzt wurde.

Lawrence ist ein Dieb von Anfang 30 mit zwielichtiger Moral, und Pilot auf Picards Mission.

Starton ist ebenso Anfang 30 und Spezialist für positronische Gehirne, der jedoch Angst vor der Weltraumfahrt hat.

Dr. Smith ist ein Hologramm.

K'Bar ist ein sehr junger romulanischer Kämpfer, der Picard treu ergeben.

Indira ist mit Anfang 20 smart und agil, besitzt jedoch wenig soziale Reife.

Alana gehört als ehemalige Geheimdienst-Mitarbeiterin zu den erfahrenen Crew-Mitgliedern. Sie ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, analytisch, paranoid und drogenabhängig.

Picard-Serie fühlt sich an wie ein 10-Stunden Film

Die neue Serie wird laut Patrick Stewart in den 10 Folgen der ersten Staffel eine zusammenhängende Geschichte erzählen, die sich wie ein 10-stündiger Film anfühlt. Gleichzeitig betont der Hauptdarsteller, dass wir Picard nicht in der Welt wiederfinden, in der wir ihn am Ende von Star Trek: Nemesis zurückgelassen haben.

"Woran wir arbeiten ist aufregend. Es ist aufregend für mich, weil es mich als Schauspieler begeistert. Die Geschichte ist großartig. Und [...] es bezieht sich manchmal auf die heutige Zeit und das ist alles, was ich wirklich sagen kann."

Hinter der neuen Serie stehen die Produzenten und Autoren Alex Kurtzman, James Duff, Akiva Goldsman, Michael Chabon und Kirsten Beyer. Patrick Stewart selbst ist an der Produktion beteiligt.

Erste Staffel für Ende 2019 angekündigt

Wann die noch immer namenlose Picard-Serie aus dem Star Wars Universum gezeigt wird, steht noch aus. Gedreht werden soll noch in diesem Frühjahr, sobald die Besetzung steht. Unklar ist weiterhin, ob die neue Serie ähnlich wie Discovery hierzulande auf Netflix gezeigt wird.