Star Trek Picard: Erster richtiger Trailer sorgt für Gänsehaut

Wir leben in einer Zeit, in der sich die Leute zurecht darüber amüsieren, dass in den Kinos exakt die gleichen Filmtitel laufen wie in den 90ern. Überall in der Medienlandschaft setzen Anbieter auf gezielten Fan Service. Manchmal misslingt das kolossal, doch ein Treffer ins Schwarze zählt folglich umso mehr. Und zumindest beim ersten Trailer von Star Trek Picard sind sich sehr viele Fans einig: Das hier könnte groß werden! In den YouTube-Kommentaren und Social-Media-Portalen bekunden zahlreiche Trekkies ihre Gänsehaut.

Nach einem ersten Teaser, der den mittlerweile ziemlich betagten Ex-Captain Jean-Luc Picard in seinem Anwesen zeigte, illustriert der neue Trailer detaillierter, worum es in der Serie geht. Picard wird durch ein junges Mädchen, das mysteriöse Kräfte besitzt, in ein neues Abenteuer verwickelt. Im Lauf der Handlung kehrt er zurück in den aktiven Dienst. Oder landet zumindest auf einem Raumschiff der Föderation.

Der Trailer enthält diverse Anspielungen an bisherige Star-Trek-Serien, die wir euch hier natürlich nicht spoilern wollen. Nur so viel: Picard ist nicht der einzige berühmte Star-Trek-Charakter, der in der Serie ein Comeback feiert. Star Trek Picard spielt 20 Jahre nach dem Kinofilm Nemesis, die erste Staffel erscheint im Frühjahr 2020, beinhaltet 10 Folgen und wird unter anderem via Amazon Prime Video ausgestrahlt.