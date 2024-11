Star Trek: Wann startet Staffel 3 von Picard bei Tele 5? Der Termin für die Free-TV-Premiere steht fest

Kapitän Jean-Luc Picard ist vorerst ein letztes Mal in Staffel 3 von Star Trek: Picard zu sehen. Bildquelle: Warner Bros.

Star Trek: Picard wurde mit Staffel 3 beendet, bisher aber noch nie im Free-TV gezeigt - bis jetzt.

Ab dem 2. Dezember 2024 könnt ihr die Serie hierzulande auf dem Sender Tele 5 anschauen. Immer montags um 20:15 erscheint dort eine Doppelfolge. Insgesamt enthält die dritte Season zehn Folgen.

Auch andere Trekkie-Projekte fanden bei dem Fernsehsender schon ein zu Hause wie zum Beispiel Star Trek: Discovery oder auch Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert.

Worum geht es in Star Trek: Picard?

Picard spielt 20 Jahre nach den Ereignissen des Kinofilms Star Trek: Nemesis (2002) und zwischen den Serien Star Trek: Prodigy und Star Trek: Discovery.

Zur Handlung: Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) hat sein Leben als Kapitän der USS Enterprise mittlerweile an den Nagel gehängt und lebt jetzt ein ruhiges Leben auf seinem Weingut. Bis er eines Tages die mysteriöse Dahj (Isa Briones) kennenlernt, die eine Vision von Picard hatte. Auf der Suche nach der Lösung, entdeckt Picard, dass sein alter Freund und Droide Data (Brent Spiner) wohl etwas damit zu tun hat.

Wie kommt Star Trek: Picard bei den Fans an?

Staffel 1 und 2 kamen bei Fans tatsächlich gar nicht gut an. So kam die erste Season auf Rotten Tomatoes gerade einmal auf einen Audience Score von 52 Prozent. Die zweite erreichte sogar nur 30 Prozent (via Rotten Tomatoes).

Die dritte Season ist mit Abstand die beliebteste und erreicht fast das dreifache ihres Vorgängers - satte 89 Prozent (via Rotten Tomatoes). Demnach lohnt sich hier vielleicht mal ein Blick ins Free-TV.

3:02 Star Trek: Picard schickt in Season 3 alte Helden in ein neues Weltraum-Abenteuer

Autoplay

Wie geht es nach Staffel 3 von Star Trek: Picard weiter?

Die dritte Season ist ja bekanntlich die letzte von Picard. Aber bevor ihr jetzt traurig seid: Erst im Januar 2024 berichtete der Darsteller Patrick Stewart, dass bereits an einem Drehbuch für einen neuen Star-Trek-Film mit dem beliebten Kapitän gearbeitet wird. Allerdings klingt es eher so, als würde er lediglich für einen Abschlussfilm der Serie zurückkehren.

Die letzte Folge von Picard soll aber einer anderen Crew in einer neuen Enterprise den Weg zu einer eigenen Serie ebnen. Das neue Spin-Off mit dem Namen Star Trek: Legacy wurde sogar schon letztes Jahr auf der Plattform X von der Picard-Showrunnerin Terry Matalas angeteasert.

Ihr wollt wissen, um wen es konkret geht? Dann schaut doch einmal in dem oben verlinkten Artikel vorbei. Falls ihr mal wieder einen Trekkie-Marathon mit allen Filmen und Serien starten wollt, findet ihr dort auch heraus, in welcher Reihenfolge ihr die Projekte schauen müsst.