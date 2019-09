Der Kinostart von Star Wars: Episode 9 als großes Finale der Skywalker-Saga rückt immer näher. Und während mit Hochdruck an der Fertigstellung des Films gearbeitet wird, erreichen uns neue Gerüchte. So möchten die Kollegen von MakingStarWars aus bislang unbekannter Quelle erfahren haben, dass erst kürzlich weitere Nachdrehs unter der Regie von J.J. Abrams stattfanden.

Seid ab dieser Stelle vor potentiellen Spoilern gewarnt!

Den Gerüchten nach entstand dabei eine neue Szene mit Rey (Daisy Ridley) und ihren Begleitern. Die werden auf einem Wüstenplaneten von einem gigantischen Sandwurm angegriffen und durch Reys Einsatz der Macht gerettet. Die besagte Szene soll verdeutlichen, dass die Macht in Rey noch viel stärker sei, als bisher angenommen.

Ob an dem Gerücht jedoch etwas Wahres dran ist, lässt sich wohl erst zum Kinostart von SDer Aufstieg Skywalkers am 19. Dezember 2019 nachprüfen. Es wäre jedoch nichts ungewöhnliches daran, dass bei einer so großen Produktion nachträglich Szenen gedreht werden. Zumindest, wenn es nicht solche Ausmaße wie bei Rogue One: A Star Wars Story annimmt.

Zuletzt veröffentlichte Lucasfilm auf der Disney D23 Expo einen weiteren Trailer zu Episode 9, der eine Reihe neuer Diskussionen anheizte und ein völlig neues Licht auf die Story wirft. Neben einer gigantischen Flotte aus Sternenzerstörern trat zur allgemeinen Überraschung eine recht düstere Rey mit rotem Doppel-Lichtschwert auf, die scheinbar die Seiten gewechselt hat. Doch Vorsicht, gerade solche Szenen könnten die Fans mächtig aufs Glatteis führen.

Nach Star Wars 9 geht es zunächst im TV mit den ersten Realserien auf Disney+ weiter: The Mandalorian im November des Jahres, gefolgt von einer Rogue-One-Prequel-Serie und einer kürzlich bestätigten Obi-Wan-Kenobi-Serie. Im Kino folgt erst 2022 eine neue Trilogie von den Game-of-Thrones-Machern.

