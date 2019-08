Regisseur J.J. Abrams arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Fertigstellung von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers als Abschluss der Skywalker-Saga. Im Rahmen der D23 Expo sprach der Filmemacher nun über die Entwicklung der Story und der Hauptcharaktere Rey, Finn, Poe und Kylo Ren nach seinem ersten Star-Wars-Film Episode 7: Das Erwachen der Macht.

Im Hinblick auf den kontrovers diskutierten Vorgängerfilm Episode 8: Die letzten Jedi von Regisseur Rian Johnson bekräftigt Abrams noch einmal, dass sich seine Pläne für das Finale nicht geändert haben:

Bereits zu Beginn seiner Arbeit am Drehbuch zu Episode 9 bestätigte Abrams, dass er seine ursprüngliche Idee zur Fortsetzung der Trilogie umsetzen werde, unabhängig von den umstrittenen Ereignissen im Vorgängerfilm, wie zum Beispiel dem Schicksal von Snoke oder der Erklärung zu Reys Eltern. Schon damals wurde die Vermutung geäußert, dass Johnson die Ideen seines Vorgängers einfach ignorierte.

Dafür bringt Abrams einen der bekanntesten Star-Wars-Bösewichte zurück: Imperator Palpatine. Zwar möchte Abrams im Interview mit MTV News noch nicht viel über die Rückkehr des Fieslings verraten, jedoch verspricht er den Fans, dass es »einen guten Grund gibt«, warum Palpatine auf dem Poster zu sehen ist.

.@jjabrams gave us a few hints on what to expect in '#StarWars: Rise of Skywalker' from the mysterious Emperor, to the pivotal final sequence and a possible redemption for #KyloRen through Adam Driver's performance: "He is mindblowing in this" #D23Expo pic.twitter.com/QbXNJzixnm