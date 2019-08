Neue Star-Wars-Serie Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor bestätigt

Jetzt ist es endlich raus und alle Gerüchte vorab wurden bestätigt: Ewan McGregor kehrt als Obi-Wan Kenobi zurück. Zwar wird es nun doch kein Kinofilm, sondern vielmehr die dritte Realserie für den hauseigenen Streaming-Dienst Disney+ nach The Mandalorian und der Rogue One Prequel-Serie.



Der britische Schauspieler Ewan McGregor stellte höchstpersönlich die neue Obi-Wan Kenobi-Serie auf Disneys D23 Expo den anwesenden Fans vor.

JUST ANNOUNCED: Hello there! Ewan McGregor will reprise his role as Obi-Wan Kenobi in an untitled series for #DisneyPlus! #D23Expo