Die Laufzeit von Star Wars: Episode 9 wurde möglicherweise enthüllt

Lucasfilm arbeitet mit Hochdruck an der Fertigstellung des neuen Star-Wars-Films Episode 9 als Abschluss der Skywalker-Saga. Bis auf ein paar Bilder und erste Trailer hält sich das Studio und Regisseur J.J. Abrams bezüglich der Handlung des Films noch bedeckt, doch nun gibt es neue Details.

Don Williams, der Bruder des renommierten und langjährigen Star-Wars-Komponisten John Williams, rutschten in einem Interview ein paar Infos heraus und liefert sogleich einen Hinweis auf die Laufzeit des Films.

Demnach habe sein Bruder rund 135 Minuten Musik für Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers zu schreiben. Ob der Film schlussendlich wirklich so lang sein wird, steht noch nicht fest. Bislang wurde die konkrete Laufzeit noch nicht offiziell bestätigt - und bis zum Kinostart am 19. Dezember ist noch viel Zeit.

Musikalische Reise durch die Skywalker-Saga

Darüber hinaus verspricht Williams eine musikalische Reise quer durch die Skywalker-Saga, angefangen bei Die Dunkle Bedrohung, Angriff der Klonkrieger und die Rache der Sith, gefolgt von Eine neue Hoffnung, Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter bis hin zur aktuellen Sequel-Trilogie größtenteils von J.J. Abrams.

So dürfen sich Fans auf so gut wie jedes musikalische Thema sämtlicher Star-Wars-Filme freuen. Dazu gehören laut Williams auch Leia und Yoda, sowie das unvergessene Thema beim Kampf zwischen Darth Vader und Imperator Palpatine, dessen Rückkehr im ersten Trailer bereits angedeutet wurde.

Jedoch wird auch in Episode 9 laut Don Williams die klassischen musikalischen Hauptthemen mehr im Hintergrund stehen, ähnlich wie schon in den beiden Vorgängerfilmen Das Erwachen der Macht und Die letzten Jedi. Man sollte also im Kinosaal die Ohren spitzen, damit man sie beim Betrachten des Films nicht verpasst - doch das dürfte sicherlich nicht schwer sein.