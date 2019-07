In so gut wie jedem Star-Wars-Film tritt eine neue Sturmtruppen-Einheit auch. So auch in Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers, wie Disney kurz vor der San Diego Comic Con 2019 enthüllt: Die neuen »Sith Trooper« in roten Rüstungen wurden schon jetzt mit einer ganzen Palette neuem Merchandise enthüllt.

Bei den Sith Troopern handelt es sich laut Lucasfilm um »die nächste Evolutionsstufe der imperialen bzw. Soldaten der Ersten Ordnung«. Der Helm der neuen Einheit erinnert an die Death Trooper, die in Rogue One: A Star Wars Story in den Krieg-der-Sterne-Kanon eingeführt wurden. Das Farbschema der Elite-Einheit scheint dem von Snokes Prätorianer aus Episode 8 - Die letzten Jedi zu entsprechen.

Besonders interessant ist natürlich der Name der Sith Trooper: In der neuen Star-Wars-Trilogie trat bisher kein einziger Sith auf - selbst die Anhänger der dunklen Seite der Macht Snoke (Andy Serkis) und Kylo Ren (Adam Driver) dürfen sich zumindest aktuell nicht als solche bezeichnen.

Die neue Leibgarde des (un)toten Palpatine?

Entsprechend liegt die Vermutung nahe, dass die Sith Trooper in direkter Verbindung zu Imperator Palpatine (Ian McDiarmid) stehen, der in Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers zurückkehren soll. Das verspricht zumindest der erste Trailer zum Abschluss der Skywalker-Saga.

Darth Sidious wurde in Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter von seinem eigenen Schüler Darth Vader verraten und ermordet. Das hielt den Imperator des Galaktischen Imperiums nicht davon ab, selbst nach seinem Tod weiterhin die Fäden in den Händen zu halten: In Star Wars: Battlefront 2 (das von 2017, nicht von 2005) löste der Tod von Palpatine »Operation Asche« aus, die die Galaxis in Schutt und - nun ja - Asche legen sollte.

In welcher Form Darth Sidious in Episode 9 zurückkehren wird, ist nicht bekannt. Sollten die sogenannten Sith Trooper tatsächlich in Verbindung zu dem Imperator stehen, könnten sie möglicherweise genauso für den Kampf gegen Jedi-Ritter und Macht-Nutzer gewappnet sein, wie die Purge Trooper aus Star Wars Jedi: Fallen Order, die den imperialen Inquisitoren unterstehen.

Welche Rolle die Sith Trooper letztendlich spielen werden, erfahren wir spätestens zum 16. Dezember 2019, wenn Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers in den Kinos startet. Wie es danach mit dem Krieg der Sterne im Kino weitergeht, wissen wir schon jetzt: Am 16. Dezember 2022 startet der erste Star-Wars-Film der Game-of-Thrones-Showrunner David Benioff und D.B. Weiss in den Kinos.

