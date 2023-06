In Star Wars: Ahsoka scheint sich ein episches Wiedersehen anzubahnen

1:51 Ahsoka: Trailer zeigt erste Lichtschwert-Action der kommenden Star Wars-Serie

Lange dauert es nicht mehr, bis im August die neue Star-Wars-Serie Ahsoka erscheint. Doch so wirklich wollte Disney bisher nicht verraten, womit sich die ehemalige Jedi-Schülerin in ihrem Spinoff auseinandersetzen muss.

Jetzt deutet sich die Rückkehr eines bekannten Gesichtes an. Wie der Twitter-Account Mandoverse Updates berichtete, habe Schauspielerin Katee Sackhoff, die in The Mandalorian die Figur Bo-Katan Kryze spielt, bestätigt, am Set der neuen Serie gewesen zu sein.

Das bedeutet zwar noch nicht zwingend, dass Sackhoff auch hier als Bo-Katan zu sehen sein wird. Die Wahrscheinlichkeit für ihre Rückkehr ist allerdings recht hoch. Schon im Februar hatte die Schauspielerin angedeutet, dass Showrunner Dave Filoni eine Vorliebe für solche Crossover hege.

Alte Freunde wieder vereint

Sowohl Ahsoka als auch Bo-Katan waren zuvor auch schon in der zweiten Staffel von The Mandalorian zu sehen, hatten hier aber keine gemeinsamen Szenen. Das dürfte sich nun ändern: In Ahsoka könnten sich die beiden zusammen der Bedrohung durch die Truppen des Imperiums entgegenstellen und damit eine alte Freundschaft wieder aufleben lassen.

Erstmals begegnet sind sich Ahsoka und Bo-Katan schon während der Klonkriege. In der beliebten Animationsserie The Clone Wars standen die beiden zunächst auf verschiedenen Seiten des galaktischen Bürgerkriegs.

Als der Schurke Darth Maul allerdings die Herrschaft über Mandalore an sich riss und die Galaktische Republik sich weigerte einzugreifen, half Ahsoka der Mandalorianerin, diesen gefangen zu nehmen und verdiente sich so ihren Respekt.

Was ist sonst noch zur Ahsoka-Serie bekannt?

Im Zuge der Star Wars Celebration im April bestätigte Disney mit einem ersten Trailer den Auftritt des bei Fans beliebten Schurken Grand Admiral Thrawn. Die Figur, die ursprünglich aus dem mittlerweile als unkanonisch geltenden Expanded Universe stammt, war im neuen Disney Kanon bereits in der Animationsserie Rebels zu sehen.

Was haltet ihr von dem Wiedersehen zwischen Ahsoka Tano und Bo-Katan Kryze? Wie denkt ihr generell über Crossover im Star Wars-Universum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.