Grand Admiral Thrawn taucht bald zum ersten Mal live auf und könnte auch in Filonis Film erscheinen. ©Disney

Es war, als ob Millionen Fan-Stimmen in höchster Freude aufschrien, als Grand Admiral Thrawns Auftritt in der kommenden Serie Ahsoka bestätigt wurde. Der Bösewicht ist zuvor nur in animierter Form aufgetaucht – und könnte Darth Vader auf der großen Leinwand beerben.

Dave Filoni von Lucasfilm sprach in einem Interview über den furchteinflößenden neuen Schurken und deutete an, dass er auch in Filonis kommendem Star-Wars-Film eine tragende Rolle spielen dürfte.

Was für einen Film dreht Filoni?

Wie kürzlich auf der Star-Wars-Celebration bekanntgegeben wurde, soll ein Filoni-Film die Geschichte der Serien The Mandalorian, Ahsoka und The Book of Boba Fett zum krönenden und gemeinsamen Abschluss bringen. Fans hoffen jetzt darauf, dass Admiral Thrawn darin der Big Bad wird.

Wer war nochmal Thrawn? Der blauhäutige Grand Admiral stammt ursprünglich aus dem Extended Universe und war in »Erben des Imperiums« Luke und Leias neuer Gegenspieler. Er ist eiskalt, berechnend, hochintelligent und absolut skrupellos. Davon konnten sich Zuschauer der Serie Rebels bereits überzeugen.

3:32 Star Wars Rebels - Serien-Trailer zur dritten Staffel bringt Bösewicht Thrawn zurück

Dass der Fan-Liebling Thrawn zum ersten Mal in Live-Action-Star Wars vorkommt, war bereits bekannt: Er wird in der Serie Ahsoka von Lars Mikkelsen (Sherlock Holmes BBC, House of Cards) verkörpert, der ihm bereits in Rebels seine Stimme verliehen hat. Filoni betonte jetzt in einem Interview, wie wichtig dieser alte / neue Bösewicht wird:

Als Timothy Zahn »Erben des Imperiums« schrieb, wurde Thrawn zu diesem ikonischen Bösewicht, weil er anders war als alles, was wir bisher gesehen hatten. Er war kein weiterer behelmter, lichtschwertschwingender Bösewicht (...). Er ist ein entscheidender Faktor in dieser Zeitspanne. Wir haben Glück, dass wir diese Figur haben, und wir haben Glück, dass Lars ihn spielt.

Im gleichen Interview bezeichnete er ihn als den Bösewicht der Neuen-Republik-Ära. Viele Fans hoffen nach diesen Aussagen darauf, einen epischen Showdown mit Thrawn im Film zu sehen. Auch andere Figuren aus dem inoffiziellen Kanon könnten auftauchen, darunter Mara Jade – aber das ist bisher nur Spekulation.

Der Filoni-Film hat bisher noch keinen konkreten Starttermin, die Serie Ahsoka läuft aber immerhin schon bald: Los geht’s im August 2023 exklusiv bei Disney Plus. Daneben sind noch viele weitere Projekte in Planung: Andor Staffel 2, neue Kinofilme und so weiter - die komplette Star-Wars-Übersicht findet ihr oben im Kasten verlinkt.