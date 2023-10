Ahsoka: Mit nur einer kleinen Änderung verbessert ein Fan das Staffel-Finale signifikant

Wie gut hat euch das Staffelfinale von Ahsoka gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Hoffentlich habt ihr alle acht Folgen von Ahsoka bis zum Ende geguckt, denn hier knallen wir euch gleich den ein oder anderen Spoiler zur Star-Wars-Serie um die Ohren. Noch immer hier? Na gut. Beschwert euch in den Kommentaren dann nicht, wir hätten euch nicht gewarnt!

Was passiert in Episode 8 von Ahsoka?

In Folge 8 von Ahsoka hat es Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) zurück in die uns bekannte Star-Wars-Galaxie geschafft, während die Titelheldin (Rosario Dawson) und ihre Schülerin Sabine (Natasha Liu Bordizzu) zurückbleiben. Doch erneut konnte sich zumindest Ezra Bridger (Eman Esfandi) an Thrawns Fersen heften, der daraufhin die Neue Republik vor Thrawns Rückkehr zu warnen plant.

Dabei kommt es endlich zur lange überfälligen Wiedervereinigung von Ezra und Hera Syndulla (Elizabeth Winstead), die in vier Staffeln Rebels Seite an Seite gegen das Galaktische Imperium kämpften. Doch eben jene heiß erwartete Szene ließ in den Augen des ein oder anderen Zuschauers etwas zu wünschen übrig.

Was genau ist das Problem? Zuallererst scheint Ezra nur zu theatralischen Zwecken den Helm seiner erbeuteten Sturmtruppenrüstung zu tragen, anstatt sich von Anfang an zu erkennen zu geben. Gleichzeitig wirkt sein Wiedersehen mit Hera zwar emotional, aber gleichzeitig distanziert, wenn man die lange Vorgeschichte der beiden Freunde betrachtet und dass Hera jahrelang davon ausgegangen ist, Ezra sei tot.

Und dann wäre da ja noch die verschenkte Chance, dass Ezra nicht einmal Jacen Syndulla, den Sohn seines ehemaligen Jedi-Meisters Kanan Jarrus kennenlernen darf. Wahrscheinlich würde sich eine zweite Staffel von Ahsoka - sofern die denn überhaupt kommt - ebenfalls nicht damit befassen, sondern eher die übergeordnete Handlung weiter vorantreiben.

Was hätte das Finale verbessern können?

Auf X (ehemals Twitter) zeigt Star-Wars-Fan Alison, was für eine einfache Änderung diesen Moment des Ahsoka-Finales spürbar verbessern hätte können: eine Umarmung. Es ist sehr gut möglich, dass so ein Moment vielleicht auch gedreht wurde, aber beim Schnitt der Schere zum Opfer gefallen ist. Wir müssen uns also mit selbstgemachten Artworks zufrieden geben:

Wie zufrieden seid ihr mit dem Staffelfinale von Ahsoka und der Star-Wars-Serie allgemein? Würdet ihr euch über eine zweite Staffel freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an kommende Star-Wars-Filme und -Serien unter Disney? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!