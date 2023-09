Star Wars Kotor Remake: Jetzt gibt es wieder Grund zur Sorge

Für Fans von Star Wars: Knights of the Old Republic sieht es düster aus.

Als 2021 auf einem Sony-Showcase der erste Teaser-Trailer für das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic gezeigt wurde, war das Gejubel groß. Nachdem das Projekt bereits letztes Jahr durch Negativschlagzeilen aufgefallen ist, gibt es nun erneut Hinweise auf schwerwiegende Probleme bei der Entwicklung.

Besorgniserregende Lücken im Internet

Der offizielle Teaser-Trailer wurde auf privat gestellt: Einigen Nutzern im Internet ist aufgefallen, dass Sony den Playstation-Showcase-Trailer für das Kotor-Remake auf privat gestellt hat. Somit kann er über den offiziellen Kanal nicht länger angesehen werden.

Weitere Posts wurden entfernt: Auch von den offiziellen Social-Media-Kanälen wurden alle Hinweise auf das Spiel entfernt. Da nicht mit einer bewussten Hommage an die Order 66 zu rechnen ist, sind das besorgniserregende Nachrichten für die sehnsüchtig wartenden Fans.

Zum Glück haben wir den Trailer nicht auf privat gestellt. Hier könnt ihr ihn euch so lange anschauen, wie ihr wollt:

1:06 Star Wars: Knights of the Old Republic - Trailer kündigt Remake des Kult-RPGs an - Trailer kündigt Remake des Kult-RPGs an

Nicht die ersten schlechten Nachrichten

Entwicklung wurde auf unbestimmte Zeit pausiert: Nachdem das mit der Entwicklung beauftragte Entwickelndenstudio Aspyr die Verantwortlichen Lucasfilm und Sony nicht mit ihren Fortschritten zufriedenstellen konnte, wurde die Entwicklung auf unbestimmte Zeit eingefroren. Zu allem Überfluss verließen auch noch der Art Director Brad Prince und der Design Director Jason Minor das Projekt.

Neues Studio: Inzwischen wurde das Projekt an das durch den Multiplayer-Shooter World War Z bekannte Entwicklerstudio Saber Interactive übergeben. Das gehört zur Embracer Group, die aktuell fleißig Studios schließt, Projekte stoppt und Mitarbeitende kündigt. Sogar etablierte Studios wie das durch Saints Row bekannt gewordene Volition sind nicht von den Maßnahmen verschont geblieben.

Weitere interessante Beiträge zu Star Wars findet ihr hier:

Was bedeutet das für das Kotor-Remake?

All die schlechten Neuigkeiten deuten darauf hin, dass die Entwicklung mehr als holprig verläuft. Sie sind aber kein Beweis dafür, dass das Spiel eingestellt wurde. Es ist möglich, dass der Trailer wieder live gestellt oder ein neuer produziert wird, sobald sich die Entwicklung normalisiert. Mit einem baldigen Release solltet ihr jedoch auf keinen Fall rechnen.

Noch haben sich Sony, Aspyr und Lucasfilm nicht zu den entfernten Inhalten geäußert. Sollte sich das ändern, erfahrt ihr es natürlich ebenfalls bei uns.