Gibt’s 2023 doch noch mehr Star Wars? Eine neue Serie soll überraschend bald starten

Ahsoka war vielleicht nicht die letzte neue Star-Wars-Serie, die dieses Jahr rauskommt. Mit Skeleton Crew soll schon sehr bald ein neues Live-Action-Abenteuer aus dem Krieg-der-Sterne-Universum auf Disney Plus beginnen - und das, obwohl ein Trailer oder überhaupt aussagekräftiges Werbematerial auf sich warten lassen.

Was ihr zu Skeleton Crew wissen solltet

Was ist Skeleton Crew überhaupt? Die neue Star-Wars-Serie ist wie schon The Mandalorian oder Ahsoka zeitlich zwischen den Episoden 6 und 7 angesiedelt. Hauptverantwortlich für das Projekt ist Jon Watts, den Marvel-Fans natürlich dank der Spider-Man-Filme mit Tom Holland kennen. Jude Law (Captain Marvel) übernimmt eine wichtige Rolle, aber die Story dreht sich eigentlich um eine ganz andere Gruppe von Helden.

In der U.S. Copyright Databank ist jetzt eine neue Inhaltszusammenfassung zu Skeleton Crew aufgetaucht. Demnach wird die Handlung der ersten Episode wie folgt zusammengefasst:

In der ersten Folge von Skeleton Crew lernen wir vier Kinder kennen, die auf ihrem eigentlich sicheren Planeten eine mysteriöse Entdeckung machen und sich daraufhin in einer fremden und gefährlichen Galaxie wiederfinden. Der Versuch, wieder nach Hause zu kommen, wird ein größeres Abenteuer, als sie es sich je erträumen konnten - während sie neue Freunde und Feinde kennenlernen.

Dass es bei Skeleton Crew eine neue Perspektive auf das bekannte Star-Wars-Universum geben soll, war bereits zuvor bekannt: Denn die Geschichte dreht sich primär um eine Gruppe zehnjähriger Kinder, die unter anderem von den Nachwuchs-Darstellern Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Krater und Robert Timothy Smith verkörpert werden.

Übrigens soll auch Marti Matulis ins Star-Wars-Universum zurückkehren, der in The Mandalorian bereits den Weltraumpiraten Vane spielte. Konkrete Story-Details zu Skeleton Crew gibt es darüber hinaus nicht, nur Gerüchte. Ein erstes Bild zu Skeleton Crew wurde im September 2022 mit der Öffentlichkeit geteilt:

Erscheint Skeleton Crew wirklich so bald?

Wann startet Skeleton Crew? Laut dem Eintrag der U.S. Copyright Databank ist der Serienstart für Dezember 2023 beziehungsweise Januar 2024 angesetzt. Schon zuvor war bekannt, dass Skeleton Crew auf einen Release in diesem Jahr abzielt, einen konkreten Termin gab es aber bisher nicht.

Allerdings sollten sich Fans nicht zu früh freuen: Dass Skeleton Crew vielleicht doch noch verschoben wird, wäre in Anbetracht des Hollywood-Streiks von Autoren und Schauspieler alles andere als überraschend. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es immerhin auch keinen Trailer oder sonst aussagekräftiges Werbematerial.

Was glaubt ihr: Kommt Skeleton Crew noch dieses Jahr heraus oder sollten wir fest mit einer Release-Verschiebung rechnen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neue Star-Wars-Serie? Was wünscht ihr euch für kommende Krieg-der-Sterne-Abenteuer im Kino und auf Disney Plus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!