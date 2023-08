Star Wars: Ahsoka startet früher - wann ihr die neue Serie in Deutschland gucken könnt

Für Star Wars-Fans allemal ein Grund zur Freude: Ahsoka startet sechs Stunden früher als ursprünglich geplant - und das hat auch für deutsche Fans gewisse Vorteile. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Mit Ahsoka startet schon bald die neueste Star-Wars-Serie auf Disney Plus - und das sogar früher, als ursprünglich geplant. Seid aber schon mal gewarnt: Es handelt sich lediglich um eine Verschiebung von sechs Stunden, der Release liegt in Deutschland weiterhin auf dem 23. August 2023

Für deutsche Fans des Sternenkriegs dürfte das aber dennoch eine gute Nachricht darstellen, denn damit lassen sich die Folgen von Ahsoka bereits nachts beziehungsweise in der früh vor Arbeit oder Schule und nicht erst mittags oder nach Feierabend sehen.

Release: Wann genau startet Ahsoka in Deutschland?

Ursprünglich waren die Folgen neuer Star Wars-Serien nämlich erst ab 9 Uhr verfügbar, der Release wurde jetzt aber weltweit um sechs Stunden nach vorne gezogen. Damit starten die ersten zwei Folgen von Ahsoka zum folgenden Termin in Deutschland:

Am 23. August 2023 um 3 Uhr nachts

Falls ihr euch jetzt (nochmal) auf Ahsoka einstimmen wollt, haben wir den offiziellen Trailer wie folgt für euch eingebunden:

2:11 Ahsoka: Neuer Trailer bereitet auf den Start der Star Wars-Serie vor - und enthüllt endlich Thrawn

Für amerikanische Zuschauer ist die Verschiebung des Starttermins natürlich einen ganzen Ticken angenehmer. In den USA geht es damit nämlich schon am 22. August um 18 Uhr los. Wie bereits erwähnt, kann der frühere Start von Ahsoka aber auch für deutsche Fans Vorteile haben.

Nach der Serienpremiere von Ahsoka am 23. August mit gleich zwei Episoden geht es dann wöchentlich mit jeweils einer Folge weiter. Staffel 1 der neuen Star Wars-Serie mit Rosario Dawson setzt sich aus insgesamt acht Episoden zusammen, damit startet die letzte Folge am 4. Oktober.

Was ihr sonst über Ahsoka und alle weiteren neuen Star Wars-Filme und -Serien wissen solltet, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Ahsoka? Freut ihr euch auf die neue Star-Wars-Serie nach The Mandalorian, The Book of Boba Fett und Andor? Wie gut haben euch vorangegangene Projekte aus dem Krieg-der-Sterne-Universum auf Disney Plus gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!