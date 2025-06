»Könnte ihn kaum mehr lieben« - Andors B2EMO ist in Wahrheit ein alter Hund, der den Serien-Chef im echten Leben begleitet

Bee hat mehr gemeinsam mit einem Corgi als ihr glaubt. Bildquelle: Star Wars / Disney / Pexels

B2EMO ist in der Star-Wars-Serie Andor der Droide von Maarva (Fiona Shaw), der Adoptivmutter von Hauptfigur Cassian (Diego Luna). Bee erträgt es nicht allein zu sein und würde den beiden am liebsten überallhin folgen.

Na, erinnert euch das an etwas? Klingt ganz nach dem Familien-Wauwau, der bei allem dabei sein muss - und das kommt nicht von irgendwo her.

Ein metallenes Haustier

Bereits zum Release von Andor: Staffel 1 gab Showrunner Tony Gilroy in einem Interview mit der offiziellen Star-Wars-Website preis, dass B2EMO wie »ein alter Hund« wirken soll. Natürlich muss das Alter des Droiden jedoch anders dargestellt werden als bei einem flauschigen Vierbeiner.

Demnach zeigt sich seine Gebrechlichkeit durch sein Stottern und dadurch, dass er öfter seinen Akku wieder aufladen muss - zum Beispiel, um lügen zu können. Aber das ist längst noch nicht alles, was B2 besonders macht.

Bei dem ATX TV Festival 2025 enthüllte Tony Gilroy kürzlich noch eine persönliche Anekdote. Der niedliche Droide ist tatsächlich nach dem Hund seines Sohnes benannt. Bemo ist ein Corgi und Gilroy liebt ihn abgöttisch (via Laughing Place).

1:22 Der finale Trailer zu Andor Staffel 2 bringt die Erinnerungen an den ersten Todesstern zurück

Was hält Hauptdarsteller Diego Luna eigentlich von B2EMO?

Der Andor-Star betitelt Bee bereits Ende 2022 als »fantastischen Freund« und erzählt nur zu gerne von der Zusammenarbeit (via Entertainment Weekly). Konkret sagt er:

Es war wunderbar, mit ihm zu arbeiten, weil er echt ist. Er ist da, und er interagiert mit dir so, wie du ihn [auf dem Bildschirm] sehen wirst. Es gibt nichts [was er am Set macht], das er nicht auch in der Serie tut. Es ist alles mechanisch.

Für Luna ist die Arbeit mit Robotern nichts Neues, denn bereits in Rogue One: A Star Wars Story bekam er einen stählernen Freund an die Seite gestellt. Der wurde bei den Dreharbeiten natürlich von Alan Tudyk gespielt. Seine Stimme und Bewegungen werden per Motion Capture digitalisiert und am Ende mit CGI auf den Charakter K-2SO übertragen.

Bei Bee handelt es sich hingegen wirklich um eine Art metallische Puppe, die von dem Produktionsteam bewegt wird. Die ist laut Luna aber »genauso ausdrucksstark wie jeder andere Schauspieler« und demnach ebenfalls ein guter Szenen-Partner.

Wisst ihr eigentlich, dass Bee von Dave Chapman gesprochen wird? Der gilt als erfahrener Puppenspieler im Star-Wars-Universum und lieh bereits dem Droiden B-88 in Episode 7-9 seine Stimme.

Cassians Reise in Andor ist mit Staffel 2 übrigens endgültig beendet. Eine weitere Season kommt nicht mehr. Alternativ könnt ihr euch jetzt aber Rogue One anschauen und danach mit Episode 4 weitermachen. Denn die Handlungen knüpfen alle aneinander an.

Oder ihr wühlt euch noch durch unsere zahlreichen Andor-Artikel, durch die ihr euch einiges an Hintergrundwissen aneignen könnt.