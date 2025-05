Vor Andor hatte K-2SO eine ganz andere Vorgeschichte, doch die hat der Serien-Chef bewusst ignoriert

Hach ja, Cassian und K-2SO. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Dass der Sicherheitsdroide K-2SO in der zweiten Staffel von Andor eigentlich ein Horror-Comeback feiern sollte, wissen wir bereits. Demnach beinhaltete der ursprüngliche Plan sogar eine ganze Folge als eine Art »Monsterfilm.« Das Konzept wurde jedoch aufgrund von zu wenig Ressourcen verworfen.

Apropos, wisst ihr, was der Serien-Chef Tony Gilroy noch gestrichen hat? Die ursprüngliche Vorgeschichte von K-2SO aus dem Star-Wars-Kanon!

»Das interessiert mich nicht«

Zu Gast im Podcast »Happy Sad Confused« gibt der 68-jährige Showrunner preis, dass er unbedingt seine eigene Version von dem Aufeinandertreffen von Cassian und K-2SO erzählen wollte. Konkret sagt er:

Kanon... Ich bin wirklich angetan und begeistert davon […] [aber] ich war verärgert, als ich herausfand, dass jemand eine Herkunftsgeschichte für K-2SO geschrieben hatte […] und ich dachte, »nein, das interessiert mich nicht.«

Falls ihr euch gerade fragt, wovon Gilroy spricht: In dem Comic-Special Cassian & K-2SO aus dem Jahre 2017 von Autor Duane Swierczynski lernen sich der Rebellen-Pilot und der Droide auf dem Planeten Wecacoe kennen. Dort soll Cassian einen inaktiven imperialen Kreuzer bergen.

Die beiden liefern sich zunächst einen erbitterten Kampf, bis es Cassian gelingt, K-2SO zu überwältigen. Er programmiert den Roboter um und die Rebellen-Allianz erlangt nützliche Hinweise über die Sicherheitsprotokolle des Imperiums.

Achtung! Es folgen Spoiler zu Andor: Staffel 2.

In Andor sieht die Geschichte aber ganz anders aus. In der achten Episode von Staffel 2 begegnen sich die beiden im Ghorman-Massaker. K-2SO (Alan Tudyk) ist maßgeblich an der Abschlachtung der Bewohner beteiligt und ein Widerstandskämpfer kann ihn letztendlich ausschalten. Cassian (Diego Luna) nimmt ihn daraufhin mit zur Rebellenbasis auf Yavin 4, wo der Droide wieder zusammengesetzt wird.

Was sagen die Fans zu der Änderung?

Auf Reddit stimmen dem Regisseur viele Fans in den Kommentaren zu und sind mit seiner Entscheidung mehr als zufrieden. Ein paar Beispiele:

»Solange der bestehende Kanon durch etwas viel Besseres ersetzt wird und nicht völlig unnötig gebrochen wird (ich schaue dich an, Dave Filoni), habe ich kein großes Problem damit. Gilroy hat den Kanon in Andor insgesamt sehr respektiert.« - User effectwolf

»Hot take, der Comic ist bestenfalls mittelmäßig. Ich habe kein Problem damit, dass sie ihn ignorieren.« - User radlum

»Und das zu Recht. Star Wars ist im Kern ein Live-Action-Franchise. Showrunner und Regisseure sollten sich nicht an einen Kanon halten müssen, der in Zeichentrick- oder Printforen eingeführt wurde.« - User RegularMulberry5

»Es ist albern, Comics und Bücher einzubeziehen und zu versuchen, die gleiche Kontinuität zu haben. Richtige Entscheidung.« - User EddyWouldGo2

Falls ihr noch mehr von Cassian und seinem metallischen Freund sehen möchtet, könnt ihr nach Andor noch in Rogue One: A Star Wars Story reinschauen. Der Kampf gegen das Imperium hat nämlich gerade erst begonnen. Den Film gibt es ebenfalls im Abo auf Disney Plus.

