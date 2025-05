Andor: Eine wichtige Figur kennt ihr eigentlich schon seit 8 Jahren, aber kaum jemand wird sich erinnern

In Star Wars: Rebels trat Erskin Semaj das erste Mal im Universum auf. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Saw Gerrera, Bo-Katan Kryze oder Ahsoka Tan:. Figuren, die den Sprung von einer Animationsserie in eine Live-Action-Verfilmung schaffen, sind im Star-Wars-Universum längst keine Seltenheit mehr. Doch bei all den Namen kann man schon einmal den Überblick verlieren.

Einige von euch werden sich daher vielleicht nicht daran erinnern, dass ihr den menschlichen Kommandant Erskin Semaj (Pierro Niel-Mee) aus Andor: Staffel 2 bereits kennt. Der hat bereits eine kleine Karriere als animierte Version hinter sich. Wo genau er auftritt? Das klären wir jetzt.

Von Rebels zu Andor

Achtung! Es folgen Spoiler zu Andor: Staffel 2.

Um wen genau geht es? In der zweiten Season fungiert Erskin zunächst als Vertrauter und Berater von Mon Mothma (Genevieve O’Reilly). Im Verlauf der Staffel stellt sich jedoch heraus, dass er von Luthen Rael (Stellan Skarsgård) engagiert wurde, um die Senatorin zu beschützen.

Vor allem in dem dritten Story-Arc (Folge 7 bis 9) nimmt Erskin eine wichtige Rolle ein. Er hilft Cassian, Mon Mothma nach ihrer verheerenden Rede vor dem Senat aus dem Gebäude zu schleusen und nach Yavin 4 zu bringen.

Seinen ersten Star-Wars-Auftritt hatte der Charakter aber in der Animationsserie Star Wars: Rebels. Dort lieh Schauspieler Josh Brener (Silicon Valley, Mythic Quest) dem Kommandanten seine Stimme und tauchte in insgesamt vier Folgen der Show auf. Falls ihr einmal nachschauen möchtet:

Staffel 3, Folge 18: Die geheime Fracht

Die geheime Fracht Staffel 4, Folge 5: Die Besatzung

Die Besatzung Staffel 4, Folge 7: Bündnis mit dem Fremden

Bündnis mit dem Fremden Staffel 4, Folge 8: Das gekaperte Schiff

Seit 2018 hat man die Figur nicht mehr in einem Star-Wars-Projekt gesehen, bis Tony Gilroy Erskin nun eine neue Bühne bot. In Andor tritt er in sieben Folgen auf und überholt damit sogar seine Rebels-Präsenz.

Woher kennt man Pierro Niel-Mee bereits?

Bisher trat der Schauspieler vorwiegend in Serien auf. In Slow Horses mit Gary Oldman in der Hauptrolle spielt Niel-Mee den Agenten McCrae. Die Show könnt ihr euch im Abo bei Apple TV Plus anschauen. Für drei Folgen verkörperte er ebenfalls die Figur David Manson in Bouquet of Barbed Wire.

Andor ist übrigens das bisher größte Projekt in seiner Filmografie. Somit teilt er eine Gemeinsamkeit mit seiner Schauspiel-Kollegin Elizabeth Dulau, die in der Star-Wars-Show Kleya Marki spielt.

Die zweite Staffel von Andor könnt ihr auf Disney Plus streamen. Falls ihr das finale Abenteuer von Cassian schon gesehen habt und euch jetzt die gewohnte Leere nach einer Serie überkommt: Im obigen Kasten findet ihr noch weiterführende Artikel zu Andor.

Dort erfahrt ihr zum Beispiel, warum sich Showrunner Tony Gilroy gegen einen Cameo-Auftritt von Jyn Erso (Felicity Jones) aus Rogue One entschieden hat.