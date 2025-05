Andor: Das Ende von Staffel 2 erklärt und was es für Rogue One bedeutet

In Rogue One geht Cassians Abenteuer aus Andor noch weiter. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Das Finale von Anador: Staffel 2 ist der perfekte Abschluss für die Serie und stellt damit sogar noch einen Rekord auf. Dennoch bleiben ein paar Fragen offen und regen zum Nachdenken an.

Was passiert mit den einzelnen Figuren? Und wie genau bereitet die Serie auf die Handlung von Rogue One: A Star Wars Story vor? Wir haben unsere Gedanken geordnet und ein paar Antworten für euch parat.

Achtung! Es folgen Spoiler zu Rogue One und Andor.

Die Brücke zu Rogue One

In der zwölften und letzten Andor-Folge »Jedha, Kyber, Erso« aus Staffel 2 machen sich Cassian (Diego Luna) und K2-SO (Alan Tudyk) auf den Weg zum Ring von Kafrene.

Dort soll sich der Pilot mit dem Rebellen-Informant Tivik treffen, der nähere Details zum ersten Todesstern hat. Etwa nach der Hälfte von Rogue One (ca. 57 Minuten) bekommt Cassian dann endlich die Infos, die er braucht. Somit gehen die Serie und der Film fast nahtlos ineinander über.

Da es neben Cassian mit Jyn Erso (Felicity Jones) jedoch noch eine weitere Hauptfigur gibt, startet der Film nicht gleich mit der Mission des Rebellen-Piloten. Das Schicksal der beiden kennen wir auch bereits: Sie stehlen die Pläne für den Todesstern, übergeben sie an das Kommandoschiff und sterben letztendlich, als der Todesstern die Basis zerstört.

1:35 Andor: Der erste Trailer zu Staffel 2 bringt gleich zwei Fan-Lieblinge der Star-Wars-Fans zurück

Cassians Geschichte wird noch tragischer

Wenn wir uns jetzt daran zurückerinnern, wie die letzte Szene der zweiten Season von Andor aussieht, dann bekommt Cassians Bestimmung eine zusätzliche tragische Wendung. Denn seine große Liebe Bix (Adria Arjona) hält ein Kind in den Armen. Showrunner Tony Gilroy sagt über die Enthüllung Folgendes (via Variety):

Das macht sein Opfer in »Rogue [One]« noch viel schmerzhafter: Das Kind, das er nie sehen wird, und all die verpassten Gelegenheiten und der Rest davon. Und dann lässt es mich am Ende auch noch Hoffnung schöpfen. Es hält mir eine Tür offen [für weitere Geschichten], wie man so schön sagt. [...] Und es ist eine Möglichkeit für das Publikum Mitgefühl zu empfinden und eine Art einfühlsamen Abschluss zu bekommen.

Wie endete Andor: Staffel 2 für die restlichen Figuren?

Einige Figuren bleiben in der Rebellenbasis auf Yavin 4 zurück. Was genau mit ihnen dort passiert, bleibt jedoch offen. Dazu gehören:

Kleya (Elizabeth Dulau)

Vel (Faye Marsay)

Wilmon (Muhannad Ben Amor)

Melshi (Duncan Pow)

In Rogue One sehen wir lediglich Bail Organa (Benjamin Bratt) und Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) wieder. Beide kämpfen dort immer noch für die Rebellion. Widerstandskämpfer Saw Gerrera (Forest Whitaker) befindet sich auf dem Wüstenplaneten Jedha, wo er in Rogue One später auf Jyn trifft.

Die Offizierin Dedra (Denise Gough) landet letztendlich in einem der imperialen Gefängnisse namens »Narkina.« Aus einem (Narkina 5) ist Cassian in Staffel 1 ausgebrochen. Ihr Vorgesetzter Lio Partagaz (Anton Lesser) begeht - aus Angst vor dem Imperium infolge seines Scheiterns - Suizid. Denn der ISB verliert in kürzester Zeit fast alle wichtigen Mitglieder. Somit ist das imperiale Sicherheitsbüro vor Rogue One und dem Start der klassischen Trilogie nahezu non-existent.

Und Orson Krennic (Ben Mendelsohn)? Der konzentriert sich auf den Bau des Todessterns und bereitet sich vermutlich auch gleich auf seine kommende Rolle als Oberschurke in Rogue One: A Star Wars Story vor. Denn dort bekommt selbst der hochrangige Offizier sein Fett weg. Durch die geleakten Todesstern-Pläne bekommt Wilhuff Tarkin (Peter Cushing) die perfekte Gelegenheit seinen Konkurrenten auszubooten.

Wir hoffen, wir konnten einige Knoten lösen und zumindest ein paar offene Fragen beantworten. Falls ihr noch mehr zu Andor lesen möchtet, findet ihr in der obigen Box weiterführende Artikel.

Jetzt wollen wir aber auch von euch wissen: Wie findet ihr das große Finale von Andor? Hat euch die Enthüllung mit Bix am Ende emotional mitgenommen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!